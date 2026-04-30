إعلان

ماذا يحدث داخل الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة؟ (تغطية خاصة)

كتب : هند عواد

12:26 م 30/04/2026

الأهلي و الزمالك (2)

ساعات قليلة تفصلنا عن القمة 132 بين الأهلي والزمالك، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء غدا الجمعة، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل القمة بعد خسارة بثلاثية نظيفة من بيراميدز، بينما تعادل الزمالك في الجولة الماضية مع إنبي سلبيا.

وتهدد الغيابات مباراة القمة بسبب الإصابات والإيقافات، مع غموض حول بعض اللاعبين، أبرزهم أحمد سيد زيزو.

ماذا يحدث داخل الأهلي والزمالك؟

إليكم أبرز ما يحدث في الأهلي والزمالك قبل القمة:

"يلقب بـ اللطيف".. من هو الحكم روبرت شرودر المرشح لإدارة قمة الأهلي والزمالك؟

ترددت في الساعات الماضية، أنباء عن اقتراب الحكم الألماني روبرت شرودر من إدارة المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل يحاول أحمد سيد زيزو التهرب من مواجهة الزمالك في القمة؟ مصدر يرد عبر مصراوي

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو حقيقة ادعائه الإصابة لعدم خوض مباراة الأهلي والزمالك المقامة يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن وقوع مشادة قوية بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قبل مواجهة الأهلي.. إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ15

تلقى نادي الزمالك خبرًا صادمًا، اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي مفاجأة بخصوص مشاركة أحمد سيد زيزو في مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، 8 مساء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تحركات هامة قبل القمة.. تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك وحضور لبيب لأول مرة

شهد نادي الزمالك اجتماعًا مهمًا لمجلس الإدارة مساء الأربعاء، برئاسة حسين لبيب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بالنادي خلال المرحلة الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رغم تأكد غيابه.. عمر جابر يفاجئ جهاز الزمالك قبل مباراة القمة

رفض عمر جابر، قائد نادي الزمالك، مغادرة معسكر الفريق، مفضّلًا البقاء إلى جانب زملائه رغم تأكد غيابه عن مواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ياسين منصور يتدخل لإنهاء عقد مدرب الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

من الحارس للهجوم.. تعديلات بالجملة على تشكيلة الأهلي لمباراة القمة

يدرس ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تعديلات واسعة في تشكيلة الأهلي لمباراة القمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إعلان

إعلان

