أثار حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الجدل بشأن أداء البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، خلال الموسم الجاري، منتقدًا بعض تصرفاته داخل وخارج الملعب رغم إشادته بإمكاناته الفنية.

وأكد شحاتة، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة النهار، أن اللاعب خوان بيزيرا، يمتلك قدرات جيدة وأسهم في دعم الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أبدى تحفظه على لجوء اللاعب إلى البكاء، واصفًا ذلك بأنه “غير مبرر”، ولا يعد وسيلة مناسبة لكسب تعاطف الجماهير أو تحسين الصورة لدى المتابعين.

وأشار إلى أن ظهور اللاعب بمستوى لافت لا يمكن فصله عن تراجع المستوى العام في الدوري المصري الممتاز، موضحًا أن غياب المنافسة القوية وندرة العناصر المميزة ساهما في إبراز بعض الأسماء بشكل أكبر من المعتاد.

خوان بيزيرا يخطف الأضواء في الزمالك

ويُعد خوان بيزيرا أحد أبرز العناصر في صفوف نادي الزمالك، بعدما قدّم مستويات لافتة منذ انضمامه إلى الفريق مع انطلاقة الموسم الحالي، ونجح في تثبيت أقدامه كأحد الركائز الأساسية في التشكيل.

وظهر الجناح البرازيلي بصورة جيدة على مدار مشاركاته، حيث خاض 41 مباراة في مختلف البطولات حتى الآن، سجل خلالها 8 أهداف، إلى جانب صناعته 10 أهداف أخرى، في مؤشر واضح على تأثيره الهجومي ودوره الفعّال داخل المنظومة الفنية للفريق.