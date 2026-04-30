رصدت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتراشقهم بالحجارة بنطاق محافظة البحيرة، حيث بدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف هوية المتورطين وضمان أمن المواطنين.

تفاصيل مشاجرة دمنهور بسبب خلافات على شراء قطعة أرض زراعية

بالفحص والتحريات الميدانية، تبين أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لمركز شرطة دمنهور بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم 6 أشخاص، أحدهم مصاب بجروح، وطرف ثان يضم 5 أشخاص، وذلك لخلافات نشبت بينهم حول شراء قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى تعد بالضرب وتراشق متبادل بالحجارة مما أسفر عن إصابة أحد المشاركين.

ونجحت القوات في تحديد مكان الواقعة وضبط كافة أفراد طرفي المشاجرة البالغ عددهم 11 شخصا. وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، اعترفوا صراحة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات القائمة بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

