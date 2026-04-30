كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات مقلقة رصدتها أحدث صور الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً توقف كافة التوربينات (العلوية والمنخفضة) عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما أدى إلى ثبات حجم مياه البحيرة دون أي تناقص يُذكر.

توقف التوليد وأزمة تفريغ المياه

قال "شراقي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الجانب الإثيوبي سيجد نفسه مضطراً لفتح بوابات المفيض لتصريف كميات من المياه التي تم تخزينها العام الماضي، وذلك تزامناً مع بدء موسم الأمطار الجديد، مشيراً إلى أن سكون الأحواض وغياب "الدوامات" يؤكد عدم توليد أي قدر من الكهرباء حالياً.

تحذيرات من تكرار "سيناريو الرعب" في السودان

أضاف الخبير المائي أن الخطر الأكبر يكمن في اندفاع المياه نحو السودان حال فتح البوابات بشكل مفاجئ، وهو ما قد يكرر مأساة العام الماضي، موضحاً أنه كان يتوجب على إثيوبيا فتح بوابة واحدة منذ فترة لتصريف المياه تدريجياً بدلاً من الاضطرار لفتح عدة بوابات مع اشتداد الأمطار، مما يهدد بوقوع خسائر فادحة للجانب السوداني وفقدان مصر لجزء من حصتها المائية.

انعدام الجدوى الاقتصادية وعيوب الأمان

أوضح الدكتور عباس شراقي أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر في 2013 سبق وأن أدان المشروع لعدم توافر معايير الأمان الكافية، لافتاً إلى أن السد لم يحقق أي فائدة ملموسة للشعب الإثيوبي حتى الآن، حيث فشل في إنارة "لمبة واحدة" أو المساهمة في عمليات الزراعة نظراً لطبيعة موقعه الجغرافي، فضلاً عن غياب المشترين الدوليين للكهرباء المفترضة في ظل الظروف الراهنة.

تحرك دولي لمواجهة المخاطر

أشار "شراقي" في ختام حديثه إلى أن إثيوبيا تحاول حالياً صرف أنظار شعبها عن فشل السد في تحقيق وعوده من خلال إثارة قضايا أخرى مثل ملف الوصول إلى البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة وجود تحرك دولي عاجل من قبل مصر والسودان لحماية أمنهما المائي من المخاطر والكوارث المحتملة نتيجة الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد.

