أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأربعاء العقوبات الخاصة بالجولة الرابعة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقاً للائحة المسابقة وقواعد المخالفات والعقوبات إلى جانب نظام ضبط الجودة المعتمد لموسم 2025-2026.



أبرز عقوبات الجولة الرابعة من دوري نايل



واشتملت القرارات على عدد من الإيقافات والغرامات المالية على خلفية تراكم الإنذارات، إذ تم إيقاف لاعب سموحة ايتد جيكو سمادو مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.



وفي صفوف المصري، قررت الرابطة إيقاف الثلاثي عمرو سعداوي سالم إسماعيل وعميد صوافطة وعبد الرحيم دغموم لمدة مباراة واحدة لكل لاعب مع فرض غرامة مالية قدرها 5000 جنيه على كل منهم نتيجة الحصول على الإنذار الثالث.



عقوبة مباراة الزمالك وإنبي

بجانب مواجهة الزمالك وإنبي، إذ تم إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين لاعب الفريق البترولي مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب تراكم الإنذارات.



عقوبة مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي قمة بيراميدز والأهلي، قررت الرابطة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومحمد هاني لاعب الأهلي مباراة واحدة لكل منهما، مع توقيع غرامة مالية بقيمة 5000 جنيه بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

إقرأ أيضاً:

