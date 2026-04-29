مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

إيقاف نجما الأهلي وبيراميدز.. عقوبات الجولة الرابعة من الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

05:58 م 29/04/2026 تعديل في 06:00 م

الأهلي وبيراميدز (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأربعاء العقوبات الخاصة بالجولة الرابعة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقاً للائحة المسابقة وقواعد المخالفات والعقوبات إلى جانب نظام ضبط الجودة المعتمد لموسم 2025-2026.


أبرز عقوبات الجولة الرابعة من دوري نايل


واشتملت القرارات على عدد من الإيقافات والغرامات المالية على خلفية تراكم الإنذارات، إذ تم إيقاف لاعب سموحة ايتد جيكو سمادو مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.


وفي صفوف المصري، قررت الرابطة إيقاف الثلاثي عمرو سعداوي سالم إسماعيل وعميد صوافطة وعبد الرحيم دغموم لمدة مباراة واحدة لكل لاعب مع فرض غرامة مالية قدرها 5000 جنيه على كل منهم نتيجة الحصول على الإنذار الثالث.


عقوبة مباراة الزمالك وإنبي

بجانب مواجهة الزمالك وإنبي، إذ تم إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين لاعب الفريق البترولي مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب تراكم الإنذارات.


عقوبة مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي قمة بيراميدز والأهلي، قررت الرابطة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومحمد هاني لاعب الأهلي مباراة واحدة لكل منهما، مع توقيع غرامة مالية بقيمة 5000 جنيه بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

رابطة الأندية المصرية محمد هاني محمد الشيبي الأهلي بيراميدز عقوبات رابطة الأندية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
زووم

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
“التعامل بالمثل”.. الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة فقط لمباراة القمة
رياضة محلية

“التعامل بالمثل”.. الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة فقط لمباراة القمة
الكونجرس ينتقد استراتيجية البنتاجون ويطالب "هيجسيت" بتوضيح أهداف حرب إيران
شئون عربية و دولية

الكونجرس ينتقد استراتيجية البنتاجون ويطالب "هيجسيت" بتوضيح أهداف حرب إيران
من ماكينة صغيرة إلى حلم كبير.. "الحاجة رضا" تطرز نجاحها بعد التقاعد في
أخبار المحافظات

من ماكينة صغيرة إلى حلم كبير.. "الحاجة رضا" تطرز نجاحها بعد التقاعد في
اتفاقات المسكن والحقوق المالية تدخل لأول مرة في عقد الزواج رسميًا.. ما
أخبار مصر

اتفاقات المسكن والحقوق المالية تدخل لأول مرة في عقد الزواج رسميًا.. ما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

