يستعيد نادي الزمالك خدمات لاعبه محمد إسماعيل، خلال المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي عودة اللاعب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، والتي أبعدته عن المباراة الماضية أمام نادي إنبي، ليصبح جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في لقاء القمة.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام إنبي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب مرحلة التتويج، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في صراع المنافسة على لقب الدوري.