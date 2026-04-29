مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

بعد انتهاء العقوبة.. الزمالك يستعيد نجمه في مواجهة الأهلي

كتب : محمد خيري

09:00 ص 29/04/2026

الزمالك وبيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعيد نادي الزمالك خدمات لاعبه محمد إسماعيل، خلال المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي عودة اللاعب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، والتي أبعدته عن المباراة الماضية أمام نادي إنبي، ليصبح جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في لقاء القمة.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام إنبي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب مرحلة التتويج، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في صراع المنافسة على لقب الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

