حرص الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، على تكريم لاعبي الفريق، بعد التتويج بدوري أبطال آسيا، للمرة الثانية على التوالي.

الأهلي بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة

توج الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على ماتشيدا زيلفيا الياباني 1-0 في النهائي الذي أقيم بجدة، وسجل فراس البريكان هدف الفوز في الوقت الإضافي.

هدية فاخرة من رياض محرز للاعبي الأهلي

وفقا لموقع "جول" السعودي، قام رياض محرز بتوزيع هدايا ثمينة على لاعبي الأهلي عقب التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاجأ محرز زملاءه بساعات "رولكس" في غرفة ملابس الفريق، وحملت كل ساعة اسم صاحبتها وصورة كأس البطولة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الساعة الواحدة بلغت نحو 20 ألف يورو، لكن ثنائي الفريق ديميرال وميندي رفضا أن يتحمل محرز تكلفة الهدايا وحده.

