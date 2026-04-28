مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

4 2
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

1 0
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال

كتب : مصراوي

09:08 م 28/04/2026 تعديل في 09:11 م

هاني أبو ريدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاً هاتفياً بالنجم الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول وقائد المنتخب الوطني، وذلك للوقوف على آخر مستجدات حالته الصحية وتطورات برنامجه العلاجي، بعد الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها النجم المصري، والتي كشفت عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأعرب أبو ريدة خلال حديثه عن دعمه الكامل للاعب، مشدداً على ثقته الكبيرة في عزيمة صلاح وقدرته على تجاوز هذه العقبة والعودة للملاعب في أسرع وقت ممكن، كما نقل له تمنيات الجماهير المصرية بالشفاء العاجل.

وكشف رئيس اتحاد الكرة للاعب أنه تسود حالة من التفاؤل داخل أروقة المنتخب المصري، مع توافر التحركات الإدارية لضمان توفير كافة سبل الراحة والهدوء للنجم المصري، باعتباره ركيزة أساسية في طموحات المنتخب لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم.

اقرأ أيضًا:
سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري

رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
إبراهيم حسن يكشف لمصراوي تفاصيل وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل قبل المونديال
بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
حصدوا القمح في العتمة.. تفاصيل القبض على سارقي محصول فلاح الشرقية -فيديو
ملك بريطانيا أمام الكونجرس: تأسيس أمريكا كان نتيجة "قصة جورجين"
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"