ملك بريطانيا أمام الكونجرس: تأسيس أمريكا كان نتيجة "قصة جورجين"

شدد ملك بريطانيا تشارلز الثالث في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، على أهمية ما يُعرف بـ"العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك دور حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت تواجه فيه هذه التحالفات تحديات خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال ملك بريطانيا، إن التحالف بين البلدين "فريد حقًا"، مضيفًا أنه "أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".



وأشار إلى أن العالم يعيش مرحلة "أكثر تقلبًا وخطورة" مقارنة بعام 1991، عندما خاطرت والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بالحديث أمام الكونجرس.



وأضاف: "التحديات التي نواجهها أكبر من أن تتحملها دولة واحدة بمفردها، لكن في هذا المناخ غير المستقر لا يمكن لتحالفنا أن يعتمد على إنجازاته السابقة أو يفترض أن مبادئه ستستمر تلقائيًا".

ونقل الملك أيضًا عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قوله إن "شراكتنا لا غنى عنها".



مزحة حول التاريخ المشترك

وخلال حديثه، مازح الملك الحضور قائلًا إنه لا يزور واشنطن "كجزء من عملية خفية للعودة إلى الماضي"، في إشارة إلى التاريخ الاستعماري.



وقال إن تأسيس الولايات المتحدة كان نتيجة "قصة جورجين"، في إشارة إلى جورج واشنطن و"الملك جورج الثالث"، مضيفًا مازحًا إن الملك جورج الثالث "لم يزر أمريكا قط”، مؤكداً: “أنا لست هنا في أي محاولة سرية للعودة إلى الوراء"، ما أثار ضحك الحضور.



اختلافات تاريخية بين الحليفين

وأشار الملك إلى أن العلاقة بين البلدين "وُلدت من خلاف"، لكنها لم تكن أقل قوة بسببه، موضحًا أن مبدأ لا ضرائب بدون تمثيل كان في الأصل نقطة خلاف أساسية بين الطرفين.



وجاءت تصريحاته في سياق حديثه عن التوترات الحالية بين واشنطن ولندن بشأن حرب إيران، حيث رفض رئيس الوزراء كير ستارمر مطالب أمريكية بإشراك بريطانيا في الحرب.



كما أشار التقرير، إلى أن هذه التوترات وصلت إلى مستوى حساس بعد تقارير عن مناقشات داخل البنتاجون بشأن إعادة تقييم الموقف الأمريكي من جزر فوكلاند، وهو ما لم تؤكده جهات رسمية