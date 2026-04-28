شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حفل ختام دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الحادية عشرة، والذي أُقيم على استاد حسن الشاذلي بنادي الترسانة الرياضي، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة قوية من الفرق المتأهلة إلى المباراة النهائية.

وجاءت الفعالية في أجواء احتفالية عكست الاهتمام المتزايد بالأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب، ودورها في اكتشاف المواهب وصقل قدرات النشء.

مباراة نهائية حافلة بالإثارة والمنافسة

شهدت المباراة النهائية مواجهة قوية بين فريقي ميت شماس والمنوات، اتسمت بالندية والإثارة طوال شوطي اللقاء، قبل أن تنتهي بفوز فريق المنوات بنتيجة (2-1).

وعكست المباراة المستوى الفني المتطور الذي وصلت إليه فرق مراكز الشباب، وما تضمه من عناصر واعدة قادرة على المنافسة وصناعة الفارق مستقبلًا.

دعم الدولة لقطاعي الشباب والرياضة

أكد محافظ الجيزة، خلال كلمته، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الشباب والرياضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم المواهب الرياضية واكتشاف المتميزين في مختلف الألعاب.

وأشار إلى أن مراكز الشباب تمثل حجر الأساس في بناء جيل قوي ومؤهل، قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية المختلفة.

خطة مستمرة لتطوير مراكز الشباب

أضاف "الأنصاري" أن المحافظة تواصل جهودها في تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع توفير الإمكانيات اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي، بما يسهم في تنمية المجتمع وبناء كوادر قادرة على الإبداع والتميز.

تكريم الفائزين وإشادة بالروح الرياضية

قام محافظ الجيزة، في ختام الفعالية، بتسليم كأس البطولة لفريق المنوات الفائز، إلى جانب منح 25 ميدالية ذهبية لأفراده، فيما حصل فريق ميت شماس على 25 ميدالية فضية بعد احتلاله المركز الثاني.

وأشاد بالروح الرياضية التي سادت المباراة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المنظمة والمشاركين على جهودهم في إنجاح البطولة.

حضور رسمي وشعبي لدعم الحدث

يذكر أن فعاليات الختام جاءت بحضور كل من: الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وطارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشارك أيضًا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم: النائب عصام هلال عفيفي والنائب مراد أبو الذهب، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة نادي الترسانة، في دعم الحدث وإبراز أهميته على مستوى المحافظة.

