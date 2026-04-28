أثار الدكتور عاصم محمد فرج الجدل خلال استضافته اليوم ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، إلى أن استخدام الجاز في علاج حشرات الشعر يُعد من الموروثات القديمة، لكنه ليس علاجًا مطلقًا كما يُشاع.

ويرصد التقرير التالي أبرز نجمات الفن اللاتي تحدثن عن استخدامهن "الجاز" في العناية بالشعر والتخلص من الحشرات.

رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف في لقاء سابق ببرنامج "3 ستات"، عبر قناة "صدى البلد"، إنها لا تمانع في اتخاذ قرارات جريئة مثل حلق شعرها بالكامل، مشيرة إلى إعجابها بإطلالة النجمة العالمية ديمي مور عندما ظهرت بشعر قصير للغاية.

وأضافت أنها لجأت أيضًا إلى وصفة قديمة موروثة، تضمنت إضافة كمية بسيطة من "الجاز" على شعرها، مؤكدة أنها رغم رائحته القوية، إلا أنه يساهم في تقوية جذور الشعر ومنحه لمعانًا ملحوظًا.

منى هلا

كشفت الفنانة منى هلا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تستخدم "الجاز" على شعرها.

وأضافت "منى"، أنها تلقت نصيحة من فنانة كبيرة، بضرورة استخدام "الجاز" ضمن وصفة للعناية بالشعر، موضحة أن الخلطة تتكون من ملعقتين من الجاز مع زيوت طبيعية مثل الخروع والزيتون وجوز الهند، وهو ما ساعدها في تحسين كثافة شعرها بشكل ملحوظ.

وأوضحت أنها تعتمد على الجاز الأبيض المتوفر في محلات مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أن هذه الوصفة ساهمت في إنبات الشعر في المناطق التي كانت تعاني من فراغات، وتستخدمها بشكل دوري كل ثلاثة أسابيع أو شهر.

النجمة الراحلة شادية

كشف كوافير المشاهير محمود رأفت عن تفاصيل خلطة العناية بالشعر التي كان يستخدمها للفنانة شادية، موضحًا أنها كانت تعتمد على مزيج من الزيوت الطبيعية تم تحضيره بطريقة علمية بالتعاون مع صيدلي متخصص، وبمقادير دقيقة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف في لقاء سابق ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبو"، أنه كان يضيف كمية بسيطة من "الجاز" إلى هذه الخلطة، مؤكدًا أن التوازن في المقادير كان أمرًا ضروريًا،لأن زيادتها أو تقليلها قد يؤثر على تفاعل المكونات على الشعر.

وأشار إلى أن شادية كانت تظهر بشعر أشقر "بلوند" في فترة ما قبل فيلم ريا وسكينة، قبل أن تطلب تغيير لون شعرها بما يتناسب مع طبيعة الدور.

