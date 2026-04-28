ملك بريطانيا يدعو الولايات المتحدة إلى دعم الدفاع عن أوكرانيا

كتب : وكالات

10:57 م 28/04/2026

ملك بريطانيا تشارلز الثالث

وجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث، دعوة صريحة للولايات المتحدة للمساهمة في دعم الدفاع عن أوكرانيا، في إطار حديثه أمام الكونجرس.

وقال الملك إن "العزم نفسه غير القابل للتراجع" مطلوب اليوم من أجل دعم أوكرانيا وشعبها الشجاع للغاية، مضيفًا أن الهدف هو ضمان سلام عادل ودائم.


وأشار إلى أن التزام القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها في حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل جوهر الأمن المشترك، مشبّهًا ذلك بالدعم الذي تلقته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر.


وأضاف: "من أعماق الأطلسي إلى القطب الشمالي الذي تذوب جليداته بشكل مأساوي، فإن التزام وخبرة القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها يشكلان قلب الناتو، في إطار دفاع مشترك يحمي مواطنينا ويضمن أمننا".


وقوبلت تصريحات الملك بتصفيق داخل القاعة، بما في ذلك من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.


ويأتي هذا الموقف في وقت تنتقد فيه شخصيات سياسية أمريكية، من بينها نائب الرئيس جيه دي فانس، حجم الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
أخبار مصر

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
لماذا لم يتطرق خطاب ملك بريطانيا أمام الكونجرس إلى ضحايا إبستين؟
شئون عربية و دولية

لماذا لم يتطرق خطاب ملك بريطانيا أمام الكونجرس إلى ضحايا إبستين؟
بروش وملاعق وعسل البيت الأبيض.. قصة هدايا ميلانيا ترامب والملكة كاميلا
علاقات

بروش وملاعق وعسل البيت الأبيض.. قصة هدايا ميلانيا ترامب والملكة كاميلا
مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

