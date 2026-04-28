قررت نيابة مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مدير إدارة بلطيم الصحية السابق، وعضو إدارة التفتيش الصيدلي الحالي، داخل صيدلية يملكها بقرية "الصيادلة".

بلاغ الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة البرلس من الصيدلي "حسام سلامة رجب" (44 عاماً)، يتهم فيه 5 أشخاص باقتحام صيدليته والتعدي عليه بالضرب مستخدمين "عصي"، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات.

التحريات والدافع

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، أن سبب الواقعة يرجع إلى خلافات سابقة على ملكية "أرض زراعية" بين المجني عليه والمتهم الخامس (مالك محل قطع غيار). وأوضح البلاغ أن المتهم الخامس حرض أبناءه وآخرين (من محافظتي كفر الشيخ ودمياط) على التوجه للصيدلية والاعتداء على الطبيب أثناء ممارسة عمله.

التقرير الطبي

أثبت التقرير الطبي المرفق بالتحقيقات إصابة مدير الإدارة الصحية السابق بكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، مع اشتباه في وجود كسر باليد اليمنى نتيجة استخدام الأدوات الخشبية (العصي) في الاعتداء.

الإجراءات القانونية

نجحت قوات الأمن بمركز البرلس وفرع البحث الجنائي بالحامول في إلقاء القبض على المتهمين الخمسة، وبمواجهتهم بالاتهامات والتحريات، أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب المذكور.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 5290 لسنة 2026 جنح مركز شرطة البرلس، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم بحبسهم على ذمة التحقيق.