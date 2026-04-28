الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

الإسماعيلي يهزم بتروجيت بهدف قاتل في الدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

07:07 م 28/04/2026 تعديل في 07:24 م

الإسماعيلي

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا هامًا على نظيره بتروجت في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الهبوط للدوري المصري.


وفاز الإسماعيلي على بتروجيت بهدف نظيف، سجله اللاعب أنور عبدالسلام في الدقيقة 96.

ويعد ذلك الانتصار هو الأول للإسماعيلي في الدوري الممتاز هذا الموسم، منذ 178 يومًا، ويأتي بعد الهزيمة في الجولة الماضية على ملعبه أمام مودرن سبورت، وهو ما قد ينعش آمال الفريق في تفادي الهبوط.

ترتيب الإسماعيلي بعد الفوز علي بتروجيت

يحتل نادي بتروجت المركز الخامس في جدول ترتيب المرحلة الثانية للدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

وكان الإسماعيلي قد أعلن عدم مشاركة 11 لاعبًا في مباراة اليوم أمام بتروجت، لأسباب مختلفة، حيث لن يشارك عبد الله محمد، ومحمد عبد السميع، وعبد الرحمن الدح، ومروان حمدي، وحسن منصور، وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد خطاري، ومحمد حسن، ومحمد عمار بسبب الإصابة.

لقطة مؤثرة.. بكاء حسني عبدربه بعد فوز الإسماعيلي (صورة)
