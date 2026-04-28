مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

إدارة بيراميدز تكافئ اللاعبين بعد ثلاثية الأهلي

كتب : محمد خيري

04:39 م 28/04/2026

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر إدارة نادي بيراميدز برئاسة منح لاعبي الفريق، مكافأة مالية كبيرة عقب الفوز على الأهلي أمس في الدوري المصري "دوري نايل".

وتمكن نادي بيراميدز من تحقيق فوزا كبيرا على حساب الأهلي أمس الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وقال مصدر لمصراوي: "إدارة بيراميدز قامت بمنح مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق، بعد الفوز على الأهلي بثلاثية أمس في الدوري المصري".

وأضاف: "إدارة بيراميدز قامت بتحديد مكافآت خاصة للفريق خلال مباريات التتويج بالدوري المصري، بخلاف مكافآت المباريات السابقة بالدوري".

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة من 23 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

وفي المقابل توقف رصيد الأهلي عند النقطة رقم 44، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

الأهلي بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تسريحة شعر وانفراد بالمرمى.. لقطات زيزو تثير غضب الأهلاوية
أخبار مصر

زووم

اقتصاد

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

