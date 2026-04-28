إدارة بيراميدز تكافئ اللاعبين بعد ثلاثية الأهلي

قرر إدارة نادي بيراميدز برئاسة منح لاعبي الفريق، مكافأة مالية كبيرة عقب الفوز على الأهلي أمس في الدوري المصري "دوري نايل".

وتمكن نادي بيراميدز من تحقيق فوزا كبيرا على حساب الأهلي أمس الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

مكافأة من إدارة بيراميدز للاعبي الفريق.

وقال مصدر لمصراوي: "إدارة بيراميدز قامت بمنح مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق، بعد الفوز على الأهلي بثلاثية أمس في الدوري المصري".

وأضاف: "إدارة بيراميدز قامت بتحديد مكافآت خاصة للفريق خلال مباريات التتويج بالدوري المصري، بخلاف مكافآت المباريات السابقة بالدوري".

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة من 23 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

وفي المقابل توقف رصيد الأهلي عند النقطة رقم 44، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".