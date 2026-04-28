الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

مصطفي يونس لـ "مجلس الأهلي:" نجحتوا أه بس لازم تمشوا مع توروب "

كتب- رمضان حسن

03:33 م 28/04/2026 تعديل في 03:45 م

مصطفى يونس

شن مصطفي يونس نجم الأهلي الأسبق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ولاعبو الفريق وجهازه الفني بعد الخسارة أمس أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري.

وقال مصطفي يونس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": الكل داخل الأهلي لازم يمشي سواء مجلس الإدارة أو اللاعبين أو حتى الجهاز الفني وكل من لا يعرف قيمة النادي وتيشيرت النادي".

أضاف :" هذه هي أسوأ فترة في تاريخ الأهلي، نعم سبق أن خسر الأهلي بطولات لكن لم يكن بهذا الشكل المخزي، وما يحدث هو نتاج غياب العدالة في التعامل مع رواتب اللاعبين بجانب اعتماد الإدارة علي أهل الثقة وليس أهل الكفاءة من أبناء النادي ".

وتابع: كويس جدًا إن الأهلي خرج من دوري الأبطال وبات قريبًا من عدم الفوز بالدوري حتي يتم تصحيح الأخطاء والسلبيات، أنا عن نفسي مش عايز بطولات لكن عايز المشاكل تتحل ويرجع الأهلي اللي نعرفه".

وشدد يونس في تصريحاته:" نعم الأهلي حقق العديد من البطولات في عهد رئاسة الخطيب وهناك موارد مالية كبيرة دخلت النادي، لكن لا أعرف إلي متي لا يتم الاعتماد علي أبناء النادي الأهلي الذي يحبونه فعًلا وليس من أجل المصلحة".

دوري بـ"الغش"

وأنهي تصريحاته :"بداية النجاح هو الاعتراف بالخطأ لإن بصراحة الأهلي فاز بالدوري الموسم الماضي بـ"الغش"، بعدما تم خصم 3 نقاط فقط منه وليس" 6" وهذا كان ضد اللائحة بعدما انسحب الفريق ضد الزمالك في مباراة القمة".

"بعد ثلاثية بيراميدز".. ماذا يحتاج الأهلي لضمان التأهل لدوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

الاهلي الخطيب توروب

