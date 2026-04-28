يستعيد فريق الأهلي جهود الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء إيقافهما وغيابهما عن مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة قبل مباراة القمة 132 ضد الزمالك والتي تقام مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة إذ لن يتمكن الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري من اللحاق بهذه المباراة بسبب الإصابة حيث يعاني من تمزق من الدرجة الأولى بمنشأ العضلة الضامة ، بينما سيغيب محمد هاني للإيقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في لقاء بيراميدز أمس.

وبخلاف بلعمري وهاني بات في حكم المؤكد عدم لحاق كريم فؤاد ويلسن كامويش بمباراة القمة، فالأول يستكمل برنامجه العلاجي والثاني سيغيب بقرار فني في ظل التحفظ علي مستواه.

موقف الأهلي من التتويج بالدوري

ويحتاج الأهلي لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري، للفوز في مبارياته الثلاثة المتبقية من بطولة الدوري المصري، حتى يتمكن من الوصول للنقطة رقم 53 وهو أقصى عدد يمكن أن يصل إليه الأحمر.

وفي حال تمكن الأحمر من الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، لن تكون فرصة تتويجه باللقب في يده أيضًا، حيث سينتظر تعثر الزمالك المتصدر في الوقت الحالي برصيد 50 نقطة، في مباراتين على الأقل من مبارياته الثلاث المتبقية بالمسابقة.

وحال تعثر الفارس الأبيض في مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية له بالدوري، من بينهم لقاء القمة مع الأحمر، سيكتفى بالوصول إلى 53 نقطة فقط، مما يمنح الأهلي التفوق حيث سيتفوق على الأبيض بالمواجهات المباشرة.

