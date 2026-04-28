في يوليو من عام 2011، شهد الدوري المصري انضمام لاعب غاني، كان يتوقع له الجميع أن يكتب تاريخا كبيرا في الكرة المصرية وبشكل خاص داخل نادي الزمالك، هو اللاعب الغاني كريم الحسن.

وجاء الحسن إلى مصر للعب في صفوف نادي الزمالك في عام 2011، حينما كان يبلغ من العمر 19 عاما فقط، وسط طموحات كبيرة من جماهير الأبيض، الذي كانت تنتظر تألق اللاعب بالقميص الأبيض.

ويرى الحسن أنه لم يحصل على الفرصة بشكل كامل في نادي الزمالك، هو ما تسبب في عدم ظهوره بالمستوى المطلوب مع الفريق، وروى نجم الكرة الغانية السابق في حوار له مع مصراوي، تفاصيل مشواره الكروي داخل مصر.

إلى نص الحوار:

انضمامك إلى نادي الزمالك، وأول شخص تواصل معك للانضمام للأبيض

ويروي الحسن تفاصيل انتقاله إلى الفارس الأبيض، قائلا: "أول شخص تواصل معي هو وكيل لاعبين يدعى نانايا، هو من تواصل معي وأخبرني عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد معي، في ذلك الوقت كان لدي أكثر من عرض من دوريات أوروبية، حيث كان يتفاوض معي أحد الأندية الإيطالية، بالإضافة إلى نادٍ في بولندا أيضًا".

وأوضح اللاعب الغاني، سبب تفضيله عرض الزمالك على العروض الأوروبية، التي قدمت له في ذلك الوقت، إذ يقول: "نانايا الوكيل الذي جلب لي عرض الزمالك، تحدث معي وأخبرني أن عرض الزمالك جيد، وأن النادي يقوم ببناء مشروع سيساعدني، لذلك اخترت الأبيض".

ولم يكن حديث وكيل الحسن فقط سبب انضمامه للزمالك، إذ يقول: " الزمالك يعد أحد أفضل الفرق في أفريقيا، وسمعت عنه كثيرا لذلك قررت الانضمام إليه بدلا من أي فريق آخر".

التعامل بينك وبين حسن شحاتة المدير الفني للزمالك آنذاك

وعن تعامل حسن شحاتة المدير الفني لنادي الزمالك في ذلك الوقت معه، أكد أنه كان يعامله بشكل رائع والعلاقة بينهما مميزة للغاية، قائلا: "كان بمثابة أب لي، خاصة وأن نجله يسمى كريم أيضًا، لذلك أخبرني أنه يعاملني مثل نجله".

وواصل الحسن حديثه عن علاقته بالمعلم، مؤكدا أنه كان سعيد بانضمامه للأبيض، قائلا: "حسن شحاتة أخبرني عن الانضمام للزمالك، أنه معجب بي بشكل كبير، لكن للأسف في كرة القدم، أحيانًا لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، لذلك لم أشارك معه باستمرار خلال تواجدي داخل النادي".

رحيلك عن نادي الزمالك وسبب اتخاذ هذا القرار

وأكد الحسن أن قرار رحيله عن الأبيض لم يكن سهلا على الإطلاق، حيث يقول: "قرار الرحيل عن النادي كان قرارًا صعبًا للغاية، لكن وكيل أعمالي تحدث معي وأخبرني أنه يجب علي الرحيل للبحث عن فرصة المشاركة باستمرار في مكان آخر".

وأضاف: "بعد ذلك تواصلت مع المسؤولين في النادي وأخبرتهم أن الأمور لا تسير بشكل جيد بالنسبة لي هناك وأنني أرغب في الرحيل، بجانب أن في ذلك الوقت كان يوجد أزمة داخل مصر".

هل ترى أنك لم تحصل على الفرصة بشكل كبير مع الزمالك؟

كشف الحسن السبب وراء عدم مشاركته مع الأبيض، حيث قال: "لم تتح لي الفرصة بشكل كامل للمشاركة مع الفريق، فعندما وصلت إلى الفريق كان النادي لديه معسكر خارج مصر ولم أذهب معهم في هذا المعسكر، لذلك كنت أتدرب وحيدا بدون أي مدرب وهذا كان أمرا سيئا للغاية".

وتابع: "عندما رجع الفريق إلى مصر، كان لديهم مباراة بعد يومين فقط، كان الأمر بالتأكيد صعبًا للغاية بالنسبة لي، كما أنني كنت أصغر سنًا، وهذه كانت المرة الأولى التي انتقل فيها لأي فريق خارج غانا، وهذه كانت المشكلة الأكبر التي واجهتها في مصر".

هل لا يزال هناك تواصل بينك وبين أي من لاعبي الزمالك حتى الآن؟

وعلى الرغم من رحيل الحسن عن الأبيض منذ سنوات إلا أنه لا يزال مرتبطا بذكرياته في الفريق، إذ يقول: "ما زلت أتواصل مع عدد من اللاعبين الذين لعبت معهم في الفريق، مثل إبراهيم صلاح، محمود جنيش، نتحدث معا أحيانًا أيضًا، وهما أكثر اثنين أتواصل معهم من وقت لأخر".

وواصل: "بخلاف تواصلي المباشر مع جنش وإبراهيم صلاح، أتابع دائمًا ميدو وشيكابالا، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

أفضل لاعب مصري شاهدته خلال تواجدك مع الزمالك

ويقول الحسن عن أفضل لاعب شاهده داخل مصر، خلال تواجده في الدوري: "مصر تمتلك الكثير من اللاعبين المميزين، المستوى الفني للدوري قويا للغاية، من أبرز اللاعبين كان أحمد حسن، أحمد حسن، أحمد حسام ميدو، ومحمود شيكابالا وفخور بالحصول على فرصة للاعب بجوارهم".

وأكمل: "عبد الواحد حارس المرمى وإبراهيم صلاح، من أكثر اللاعبين الذين ساعدوني خلال فترة تواجدي بالزمالك، وهما من أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم أيضًا".

المرحلة الأفضل في مسيرتك بكرة القدم

وعن الفترة الأفضل للحسن في كرة القدم، يقول: " أفضل لحظة في مسيرتي الكروية، كانت عندما تم استدعائي غانا في أكثر من مناسبة عامي 2010 و2011 والمشاركة مع المنتخب في مباراة ودية أمام السعودية، بجانب مشاركتي مع الزمالك في مباراة ودية أمام أتليتكو مدريد".

