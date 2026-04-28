4 سيناريوهات.. ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:56 ص 28/04/2026
  • عرض 7 صورة
يدخل الزمالك الجولات الثلاث الأخيرة متصدرًا برصيد 50 نقطة، متقدمًا على بيراميدز صاحب الـ47 نقطة، والأهلي الذي يملك 44 نقطة، مع تبقي 9 نقاط لكل فريق.

ومع تبقي ثلاث مباريات للزمالك أمام الأهلي، سموحة، ثم سيراميكا كليوباترا، تتبقي فرصه قائمة لحصد اللقب، كما سنوضح في السطور التالية.

في البداية، نوضح أن سقف النقاط النهائي لكل فريق يمكن الوصول إليه في حال الفوز في الثلاث مباريات المتبقية سيكون كالتالي:

الأهلي: أقصى رصيد ممكن 53 نقطة

بيراميدز: أقصى رصيد ممكن 56 نقطة

الزمالك: أقصى رصيد ممكن 59 نقطة

ما حسابات تتويج الزمالك بالدوري المصري؟

سيناريو الحسم المباشر: يتوج الزمالك بلقب الدوري رسميًا دون النظر لنتائج منافسيه، في حال الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة.

سيناريو الحسم دون العلامة الكاملة

يمكن للزمالك التتويج بالدوري دون تحقيق الفوز في كل المباريات، إذ يكفيه الوصول إلى 57 نقطة، أي الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، ليحسم اللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز أو الأهلي.

سيناريو التفوق بالمواجهات المباشرة

حال وصول الزمالك إلى 56 نقطة، بالفوز في مباراتين وخسارة مباراة، مع تحقيق بيراميدز العلامة الكاملة وبلوغه نفس الرصيد، يتوج الزمالك باللقب مستفيدًا من تفوقه في المواجهات المباشرة بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0.

السيناريو المعقد للزمالك للتتويج بالدوري

يبقى سيناريو تتويج الزمالك رغم خسارة مبارياته الثلاث قائمًا حسابيًا، إذ يتجمد رصيده عند 50 نقطة، ويتطلب ذلك عدم حصول بيراميدز على أكثر من 3 نقاط فقط، وألا يتجاوز الأهلي 5 نقاط، ليبقى الزمالك في الصدارة ويتوج باللقب.

إقرأ أيضًا:
"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز

"الدوري ولع".. أبرز تعليقات نجوم الرياضة بعد تعادل الزمالك مع إنبي

حكم دولي يوضح لمصراوي صحة ركلة جزاء بيراميدز وهدف الأهلي الملغي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت
زووم

بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت
صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات
اقتصاد

صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته
أخبار مصر

"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته
"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)
رياضة محلية

"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)

