يدخل الزمالك الجولات الثلاث الأخيرة متصدرًا برصيد 50 نقطة، متقدمًا على بيراميدز صاحب الـ47 نقطة، والأهلي الذي يملك 44 نقطة، مع تبقي 9 نقاط لكل فريق.

ومع تبقي ثلاث مباريات للزمالك أمام الأهلي، سموحة، ثم سيراميكا كليوباترا، تتبقي فرصه قائمة لحصد اللقب، كما سنوضح في السطور التالية.

في البداية، نوضح أن سقف النقاط النهائي لكل فريق يمكن الوصول إليه في حال الفوز في الثلاث مباريات المتبقية سيكون كالتالي:

الأهلي: أقصى رصيد ممكن 53 نقطة

بيراميدز: أقصى رصيد ممكن 56 نقطة

الزمالك: أقصى رصيد ممكن 59 نقطة

ما حسابات تتويج الزمالك بالدوري المصري؟

سيناريو الحسم المباشر: يتوج الزمالك بلقب الدوري رسميًا دون النظر لنتائج منافسيه، في حال الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة.

سيناريو الحسم دون العلامة الكاملة

يمكن للزمالك التتويج بالدوري دون تحقيق الفوز في كل المباريات، إذ يكفيه الوصول إلى 57 نقطة، أي الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، ليحسم اللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز أو الأهلي.

سيناريو التفوق بالمواجهات المباشرة

حال وصول الزمالك إلى 56 نقطة، بالفوز في مباراتين وخسارة مباراة، مع تحقيق بيراميدز العلامة الكاملة وبلوغه نفس الرصيد، يتوج الزمالك باللقب مستفيدًا من تفوقه في المواجهات المباشرة بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0.

السيناريو المعقد للزمالك للتتويج بالدوري

يبقى سيناريو تتويج الزمالك رغم خسارة مبارياته الثلاث قائمًا حسابيًا، إذ يتجمد رصيده عند 50 نقطة، ويتطلب ذلك عدم حصول بيراميدز على أكثر من 3 نقاط فقط، وألا يتجاوز الأهلي 5 نقاط، ليبقى الزمالك في الصدارة ويتوج باللقب.

