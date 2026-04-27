الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

3 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ليفانتي

إعلان

حكم دولي يوضح لمصراوي صحة ركلة جزاء بيراميدز وهدف الأهلي الملغي

كتب : محمد عبد الهادي

10:48 م 27/04/2026 تعديل في 10:51 م
تحدث الحكم الدولي السابق توفيق السيد، علي الأحداث التحكيمية في مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، بالجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وانتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بفوز الأخير بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي.

وشهدت المباراة، تسجيل هدف لصالح تريزيجه وتم إلغائه بداعي التسلل، بجانب حالة جدلية لتدخل اللاعب زلاكة علي حارس الأهلي مصطفي شوبير حصل علي إثرها علي بطاقة صفراء.

تعليق توفيق السيد علي مباراة الأهلي وبيراميدز

قال الحكم الدولي السابق توفيق السيد في تصريحات لمصراوي: "هدف الأهلي الملغي طبعا لعبة من الألعاب الصعبة، ولكن الحكم المساعد كان جيد في ضبط ألعاب التسلل".

وعن رأيه في طاقم تحكيم المباراة قال: "من وجهة نظري أن الحكم الذي يمتلك شخصية قوية يستطيع السيطرة على المباراة، ولكن الطاقم أدار المباراة بشكل جيد ولا يوجد أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة المباراة".

وأردف:" الخطأ الوحيد الذي اختلف فيه مع الحكم هي كرة تدخل زلاكة على الحارس مصطفي شوبير في الشوط الأول، والتي أرى أن اللاعب يستحق فيها بطاقة حمراء مستحقة".

وعن ركلة جزاء بيراميدز التي حصل عليها بالدقائق الأخيرة أوضح: "ركلة جزاء بيراميدز التي حصل عليها قرار صحيح من الحكم بعد إعاقة واضحة وإهمال من زيزو لاعب الأهلي".

إعلان

إعلان

