موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع إنبي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وإنبي التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – سيف الجزيري – شيكوبانزا

متابعة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

إنتهاء لاعبي الفريقين من عمليات الإحماء.

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: عرضية من الجهة اليمني لصالح الزمالك وحارس إنبي يتعامل معها بنجاح.

الدقيقة 5: هجمة خطيرة لصالح إنبي ودفاعات الزمالك تبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 6: ركنية خطيرة لإنبي والمهدي سليمان يتصدي بنجاح.

الدقيقة 9: ضغط متواصل من إنبي لتسجيل الهدف الأول ودفاعات الزمالك تتصدي.

الدقيقة 12: عبد الرحمن سمير حارس إنبي يسقط على أرضية الملعب للإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه.

الدقيقة 16: كرة ثابتة لصالح إنبي بعد خطأ ضد الزمالك

الدقيقة 17: هدف ملغي لصالح إنبي بداعي التسلل بعد تنفيذ الكرة الثابتة.

الدقيقة 21: تسديدة قوية من خوان بيزيرا من خارج منطقة الجزاء وكرته اصطدمت في الدفاع.

الدقيقة 29: سقوط عمر جابر للإصابة بعد تدخل مع لاعب إنبي

الدقيقة 32: فرصة الأول تضيع من إنبي، بعد إنفراد تام من لاعبي الفريق البترولي بالمرمى ولكن يبعدها مدافع الزمالك

الدقيقة 39: عرضية من بيزيرا تخرج بعيدة عن مرمى إنبي.

الدقيقة 45: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: تسديدة قوية من بنتايج يتصدي لها حارس إنبي علي مرتين.

الدقيقة 45+5: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من الزمالك وإنبي

الدقيقة 46: معتمد جمال مدرب الزمالك يجري تغيريين بنزول ناصر منسي وأحمد فتوح.

الدقيقة 49: هجمة مرتدة لصالح الزمالك والدافع يتصدي وتتحول لضربة ركنية.

الدقيقة 50: ركنية خطيرة للزمالك والونش يطلق رأسية قوية ترتطم بالقائم وتخرج خارج الملعب.

الدقيقة 58: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء والحارس عبد الرحمن سمير يتصدى لها ببراعة.

الدقيقة 65: هجوم متواصل من قبل الزمالك لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 70: ناصر منسي يهدر فرصة هدف محقق بتسديدة قوية داخل الـ6 ياردة.

الدقيقة 76: ركنية لصالح الزمالك ينفذها أحمد فتوح ولكن الكرة تمر دون خطورة.

الدقيقة 79: هجمة خطيرة لإنبي والمهدي سليمان ينقذ فرصة هدف محقق.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 90+4: ركنية للزمالك وحسام عبدالمجيد يسددها خارج المرمي.

الدقيقة 90+6: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.