محمد عمارة لـ"مصراوي": الأهلي سيهزم بيراميدز وبلعمري "زي قلته"

كتب- رمضان حسن:

02:23 م 27/04/2026

يوسف بلعمري

يرى محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الفريق الأحمر يستطيع الفوز علي بيراميدز في المباراة التي تجمعهما عند الثامنة مساءً في الجولة الرابعة والحاسمة في مشوار التتويج باللقب.

وقال عمارة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": الأهلي أقرب للفوز أمام بيراميدز رغم أن أدائه منذ بداية الموسم الحالي ليس مقنعًا علي الإطلاق مقارنة بأسماء وحجم النجوم الموجودة في صفوفه حاليا ، في حين أن الزمالك وهو متصدر الدوري يعاني من أزمات مالية طاحنة.

بطل الدوري هذا الموسم سيتحدد بعد جولتين

أضاف "بطل الدوري هذا الموسم سيتحدد بعد جولتين، وإذا تعادل الزمالك مع انبي أو خسر اليوم سيعطي بذلك دفعة قوية للاعبي الأهلي نحو الانتصار علي بيراميدز، لكنني أري في كل الحالات أن بطل الدوري لم يُحدد بعد والمنافسة لازالت مستمرة وكل المفاجآت واردة".

وبسؤاله، هل يؤثر غياب يوسف بلعمري عن الأهلي في مباراة بيراميدز الليلة أجاب عمارة :" بلعمري زي قلته ولا يليق بأن يلعب في الأهلي من الأساس لأن الظهير يجب أن يصنع الفارق مع ناديه ولا يقتصر دوره علي المهام الدفاعية فقط".

تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية - فيديو
