إعلان

تأجيل محاكمة عروس بورسعيد لاستدعاء خطيبها وابنة شقيقته

كتب : طارق الرفاعي

03:31 م 27/04/2026

المتهمة أمام المحكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، إلى جلسة الغد، مع استدعاء خطيب المجني عليها "محمود" و"شهد" إحدى أقاربه للمرة الثانية، بعد تغيبهما عن حضور جلسة اليوم، رغم صدور قرار سابق باستدعائهما للإدلاء بأقوالهما بشأن ملابسات الواقعة.

إلزام الشرطة بإحضار الشاهدين

وألزمت هيئة المحكمة قسم شرطة الجنوب بإحضار الشاهدين في الجلسة المقبلة، وذلك في إطار استكمال سماع شهود الإثبات ومناقشة جميع عناصر القضية.

قرارات سابقة

يشار إلى أن المحكمة كانت قد قررت خلال الجلسة السابقة المنعقدة في 30 مارس 2026 استدعاء عدد من الشهود، من بينهم خطيب المجني عليها و"شهد"، لسماع شهادتهما حول تفاصيل القضية، إلا أنهما لم يحضرا جلسة اليوم.

استماع لشهود آخرين

وواصلت المحكمة نظر القضية خلال جلسة اليوم، حيث استمعت إلى أقوال والد ووالدة المجني عليها، والطبيب الشرعي، إلى جانب الضابط مجري التحريات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد محكمة جنايات النيابة العامة

أحدث الموضوعات

موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

الموضة

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

