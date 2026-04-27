قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، إلى جلسة الغد، مع استدعاء خطيب المجني عليها "محمود" و"شهد" إحدى أقاربه للمرة الثانية، بعد تغيبهما عن حضور جلسة اليوم، رغم صدور قرار سابق باستدعائهما للإدلاء بأقوالهما بشأن ملابسات الواقعة.

إلزام الشرطة بإحضار الشاهدين

وألزمت هيئة المحكمة قسم شرطة الجنوب بإحضار الشاهدين في الجلسة المقبلة، وذلك في إطار استكمال سماع شهود الإثبات ومناقشة جميع عناصر القضية.

قرارات سابقة

يشار إلى أن المحكمة كانت قد قررت خلال الجلسة السابقة المنعقدة في 30 مارس 2026 استدعاء عدد من الشهود، من بينهم خطيب المجني عليها و"شهد"، لسماع شهادتهما حول تفاصيل القضية، إلا أنهما لم يحضرا جلسة اليوم.

استماع لشهود آخرين

وواصلت المحكمة نظر القضية خلال جلسة اليوم، حيث استمعت إلى أقوال والد ووالدة المجني عليها، والطبيب الشرعي، إلى جانب الضابط مجري التحريات.