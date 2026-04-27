علامات نقص السوائل في الجسم.. أعراض خطيرة لا يجب تجاهلها

كتب : سيد متولي

11:00 ص 27/04/2026

نقص السوائل أو ما يعرف بالجفاف من الحالات الصحية التي قد تبدأ بأعراض بسيطة لكنها قد تتطور لتؤثر بشكل خطير على أعضاء الجسم الحيوية مثل القلب والكلى والجهاز العصبي.

علامات جفاف الجسم

ووفقًا لتقرير نشره موقع Focus Online، فإن هناك مجموعة من العلامات المبكرة التي قد تشير إلى نقص السوائل دون أن ينتبه لها الكثيرون، أبرزها الصداع المستمر، الشعور بالإرهاق، ضعف التركيز، إضافة إلى جفاف الجلد والأغشية المخاطية، ومشكلات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

كما أشار التقرير إلى علامات أخرى قد ترتبط بالتفاف مثل ظهور هالات سوداء تحت العينين، وتدهور عام في الحالة الصحية والشعور بالضعف العام.

وفي الحالات الأكثر شدة، تظهر أعراض أكثر خطورة مثل قلة التبول أو تغير لون البول إلى الداكن، انخفاض ضغط الدم، تسارع ضربات القلب، واضطرابات في النوم، إلى جانب جفاف شديد في الفم والجلد، وقد يصل الأمر في بعض الحالات الحادة إلى الهذيان أو فقدان الوعي نتيجة نقص السوائل الشديد.

ويؤكد خبراء الصحة على أهمية شرب كميات كافية من الماء والسوائل يوميًا، خاصة في البيئات الحارة أو عند ممارسة مجهود بدني كبير، نظرًا لدور السوائل الحيوي في دعم وظائف الجسم المختلفة والحفاظ على صحة العضلات والدم والكلى والجهاز العصبي.

اقرأ أيضا:

7 أسباب وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.. تعرف عليها

هل فصل الربيع يؤثر فعلا على نومك؟ إليك الإجابة

