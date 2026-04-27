سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 27 أبريل 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7942 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8007 جنيهات.



الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7006 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 6005 جنيهات.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56048 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.