إعلان

نجم الأهلي السابق: شخصية الأحمر تظهر تحت الضغط وبيراميدز البداية

كتب : محمد خيري

02:41 م 27/04/2026

أكد أحمد عادل، نجم النادي الأهلي السابق، أن المنافسة الحالية على لقب الدوري المصري الممتاز بين الأهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز أضفت حالة من الإثارة على المشهد الكروي في مصر، وجعلت الصراع أكثر قوة في الجولات الأخيرة من المسابقة.

وقال عادل، خلال مداخلة عبر قناة صدى البلد، إن المنافسة لن تُحسم بسهولة، مرجحًا استمرارها حتى الجولات الأخيرة، على أن يكون الحسم من نصيب الفريق الأكثر استقرارًا فنيًا وذهنيًا.

وأضاف أن الأهلي يمتلك القدرة على حسم مواجهة بيراميدز المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق اعتاد الظهور بشخصيته القوية في اللحظات الحاسمة تحت ضغط المنافسة، مستشهدًا بهدف طاهر محمد طاهر القاتل أمام سموحة، والذي يعكس شخصية الفريق في الدقائق الأخيرة.

وأوضح أن الدوافع داخل القلعة الحمراء تبدو أكبر في هذه المرحلة، ما يمنح الفريق أفضلية نسبية قبل المواجهة المرتقبة، رغم قوة بيراميدز وامتلاكه عناصر مميزة ودوافع قوية للمنافسة.

الزمالك استفاد من عدم الضغوط

وحذر في الوقت نفسه من أن نتيجة التعادل قد تكون غير مرضية للطرفين في ظل اشتداد الصراع على القمة، مؤكدًا أن المواجهة ستكون قوية ومليئة بالندية.

وتطرق إلى موقف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق استفاد من عدم تعرضه لضغوط كبيرة في فترات سابقة، لكنه قد يواجه صعوبات مع زيادة حدة المنافسة في الجولات المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان بعض النقاط مع اقتراب نهاية الموسم.

الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري المصري

إعلان

إعلان

