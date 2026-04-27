تستحضر الساحة العامة سيرة اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وافته المنية اليوم، باعتباره أحد المشاركين في ملحمة نصر أكتوبر المجيد، وأحد قيادات سلاح المدفعية خلال الحرب.

ذكرى انتصار حرب أكتوبر

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ذكر والده في المناسبات المتعلقة بذكرى انتصار حرب أكتوبر، متحدثًا بفخر واعتزاز عن والده الراحل اللواء كمال مدبولي، باعتباره أحد أبطال تلك الحرب المجيدة.

قيادات سلاح المدفعية خلال المعارك

يُعد اللواء كمال مدبولي من أبرز رجال القوات المسلحة خلال الحرب، إذ جمعته الدراسة في الكلية الحربية مع محمد حسين طنطاوي، وتولى لاحقًا مهام قيادية في سلاح المدفعية خلال المعارك.

احتفالات نصر أكتوبر

خلال جولة ميدانية أجراها رئيس الوزراء عام 2018، تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر، تحدث عن ذكرياته مع والده، مشيرًا إلى أنه كان في سن السادسة وقت اندلاع الحرب، إلا أن مشاركة والده ضمن قادة سلاح المدفعية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه وذاكرته.

الضربات التمهيدية لسلاح المدفعية

كان "مدبولي" قد أوضح أن والده شارك في الحرب إلى جانب أحمد بدوي، أحد أبرز قادة القوات المسلحة آنذاك، حيث أسهم في الضربات التمهيدية لسلاح المدفعية التي مهدت لعبور قناة السويس، قبل أن يعبر مع قوات الجيش الثالث.

مشاهد الفرح عقب تحقيق النصر

أضاف رئيس الوزراء، أن مشاهد الفرح عقب تحقيق النصر في عام 1973 لا تزال حاضرة في ذهنه، مؤكدًا أن أجواء السعادة كانت تعم المنزل والشارع والمجتمع بأكمله، وأن فرحتهم كانت مضاعفة بين الانتصار ومشاركة والده في القتال.

كما استعاد ذكرى زيارة خاصة نظمتها القوات المسلحة لأسر المقاتلين بعد الحرب، حيث تم اصطحابهم إلى خط بارليف، موضحًا أن تلك الزيارة تركت أثرًا عميقًا في نفسه، بعدما شاهد المواقع العسكرية والدشم التي أقامها العدو، والمناطق التي حررتها القوات المسلحة المصرية.

وكشف "مدبولي" أن والده اتخذ قرارًا مهمًا بعد توليه منصب وزير الإسكان، حيث قرر التوقف عن ممارسة أي أنشطة أو أعمال تجارية، تجنبًا لأي شبهات تتعلق بتضارب المصالح بين موقعه التنفيذي وأي استثمارات خاصة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة صلاح سالم، على أن يُقام العزاء غدًا الثلاثاء.

اقرأ أيضًا:

