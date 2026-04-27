الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

كيف يفكر توروب لرد اعتبار الأهلي أمام بيراميدز؟

كتب : محمد خيري

01:30 م 27/04/2026

الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي

يسعى النادي الأهلي إلى رد اعتباره عندما يواجه نظيره نادي بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء بدوافع قوية، بعدما تلقى خسارة في مواجهة الدور الأول بثنائية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت أواخر أغسطس الماضي، وهو ما يعزز رغبة الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي يتفوق بفارق الأهداف، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع القمة.

استعدادات الأهلي لمواجهة بيراميدز

واستعد الفريق الأحمر للمباراة من خلال سلسلة من التدريبات المكثفة، إلى جانب خوض مباراة ودية أمام فريق زد، حقق خلالها الفوز بنتيجة 3-1، واطمأن خلالها المدير الفني ييس توروب على جاهزية اللاعبين، بما في ذلك العائدون من الإصابة.

وعقد المدرب الدنماركي عدة جلسات مع لاعبي الفريق، شدد خلالها على ضرورة تحقيق الفوز، مؤكدًا رفضه تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق فقدان نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

واستقر الجهاز الفني على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، حيث من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – أحمد سيد "زيزو"

فيما لم يحسم المدير الفني قراره بشأن المهاجم الصريح، حيث يفاضل بين الثلاثي مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، وأشرف بن شرقي، لاختيار العنصر الأنسب لقيادة الخط الأمامي في هذه المواجهة المرتقبة.

