مكاسب متبادلة.. تفاصيل مؤتمر الزمالك والراعي الجديد

عُقد صباح اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن شراكة جديدة بين نادي الزمالك وإحدى شركات مشروبات الطاقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

مؤتمر الزمالك والراعي الجديد

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه إدارة النادي لتعزيز موارده وتنويع مصادر الدعم بما يخدم الفريق في مختلف المنافسات.

وشهد المؤتمر حضور هاني شكري ونيرة الأحمر عضوا مجلس الإدارة ومقدمة المؤتمر، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة الراعية، حيث تم استعراض تفاصيل الاتفاق وأهدافه، سواء على المستوى التسويقي أو دعم الأنشطة الرياضية داخل النادي.

وأكد الحضور خلال المؤتمر أهمية هذه الشراكة في تحقيق مكاسب متبادلة، مع التطلع لتقديم مبادرات مشتركة خلال المرحلة المقبلة تعود بالنفع على جماهير النادي وتدعم مسيرة الفريق في البطولات المختلفة