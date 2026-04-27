ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فترة استقبال طلبات التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 7 يوم 30 إبريل الجاري، حيث تم إرسال رسائل نصية SMS للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط التقديم، رغم كون طلباتهم كانت ضمن الأولوية بالإعلان.

المرفوضين من حجز سكن لكل المصريين 7

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي المرفوضين والمخالفين لشروط التقديم من خلال إسال رسائل نصية للمتقدمين كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي، رابط إلكتروني عبر منصة مر الرقمية، لمعرفة النتيجة الخاصة بالمتقدمين، وتكون من خلال الرابط التالي، من هنا .

أسباب الرفض في عدم استكمال بعض البيانات

وتمثلت أهم أسباب الرفض في عدم استكمال بعض البيانات مثل استمارة الحجز أو مفردات المرتب وعدم ارفاص وصل المرافق أو بيانات الأسرة، كما يوجد بعض أسباب الرفض والتي لا يمكن قبولها في التظلم، مثل بلوغ الحد الأقصى للدخل الشهري والذي كان 12 ألف للأعزب و15 ألف للمتزوج بالنسبة لمحدودي الدخل، أو زيادة السن عن الحد المسموح به وهو 50 سنة.

التظلم على نتيجة التقديم مستمر حتى 30 أبريل

وأكد صندوق الإسكان، أن التظلم على نتيجة التقديم، مستمر حتى 30 أبريل 2026، ويتم ذلك من خلال الحساب الشخصي على منصة مصر الرقمية، وذلك عبر الضغط على "تصفح الخدمات" بالقائمة العلوية، ثم اختيار الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" من القائمة الجانبية، يليها الدخول على خدمة متابعة طلب وحدة سكنية، ثم الضغط على بدء الخدمة لعرض بيانات الطلب، وبعد ذلك يتم اختيار تظلم نتيجة فرز من قائمة الخدمات المتاحة، لاستكمال إجراءات التظلم.

شروط التقديم الخاصة بشقق سكن لكل المصريين

وفيما يخص المتقدمين، الذين لم يصلهم رسالة، فهم متوافقين مع شروط التقديم الخاصة بشقق سكن لكل المصريين 7، وسيتم إرسال رسائل لهما فيما بعد بتحديد موعد سداد الأقساط الربع سنوية.