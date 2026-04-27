أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن التوصل إلى بعض التفاهمات مع سلطنة عُمان خلال لقاءاته مع المسؤولين في مسقط، واصفا مضيق هرمز بأنه "منطقة محورية للمصالح المشتركة".

تنسيق إيراني عماني مشترك

أكد عراقجي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الطبيعة الساحلية لكلا البلدين والمطلة على هذا الممر المائي الاستراتيجي تفرض ضرورة التشاور المستمر والتنسيق الوثيق لضمان المصالح المتبادلة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

متابعة دبلوماسية وتقنية

أوضح الوزير الإيراني، أن المشاورات بين طهران ومسقط ستتواصل خلال الفترة المقبلة على مستوى الخبراء لتعزيز التفاهمات التي جرى التوصل إليها.

وفي سياق جولته الإقليمية، وصف عراقجي، زيارته إلى باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها كانت "ناجحة للغاية"، حيث تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه إسلام آباد لتنشيط قنوات التفاوض المتعثرة بين طهران وواشنطن.

حلول عملية للملاحة

من جانبه، وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، المباحثات مع الجانب الإيراني بـ"البناءة والمفيدة"، حيث تركزت النقاشات حول أمن مضيق هرمز.

وأشار البوسعيدي، عبر منصة "إكس"، إلى أن الحفاظ على حرية الملاحة في هذا الممر المائي يتطلب الكثير من العمل الدبلوماسي والحلول العملية المبتكرة دون أن يُشير بشكل مباشر إلى توقيع أي اتفاقيات رسمية خلال هذه الزيارة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قدّم قائمة تتضمن "الخطوط الحمراء" لبلاده لنقلها إلى الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، حيث شملت هذه القائمة ملفات نووية وأخرى تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.