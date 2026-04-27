إعلان

وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لـ"اتفاقات جديدة" مع سلطنة عُمان

كتب : مصطفى الشاعر

03:24 م 27/04/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن التوصل إلى بعض التفاهمات مع سلطنة عُمان خلال لقاءاته مع المسؤولين في مسقط، واصفا مضيق هرمز بأنه "منطقة محورية للمصالح المشتركة".

تنسيق إيراني عماني مشترك

أكد عراقجي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الطبيعة الساحلية لكلا البلدين والمطلة على هذا الممر المائي الاستراتيجي تفرض ضرورة التشاور المستمر والتنسيق الوثيق لضمان المصالح المتبادلة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

متابعة دبلوماسية وتقنية

أوضح الوزير الإيراني، أن المشاورات بين طهران ومسقط ستتواصل خلال الفترة المقبلة على مستوى الخبراء لتعزيز التفاهمات التي جرى التوصل إليها.

وفي سياق جولته الإقليمية، وصف عراقجي، زيارته إلى باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها كانت "ناجحة للغاية"، حيث تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه إسلام آباد لتنشيط قنوات التفاوض المتعثرة بين طهران وواشنطن.

حلول عملية للملاحة

من جانبه، وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، المباحثات مع الجانب الإيراني بـ"البناءة والمفيدة"، حيث تركزت النقاشات حول أمن مضيق هرمز.

وأشار البوسعيدي، عبر منصة "إكس"، إلى أن الحفاظ على حرية الملاحة في هذا الممر المائي يتطلب الكثير من العمل الدبلوماسي والحلول العملية المبتكرة دون أن يُشير بشكل مباشر إلى توقيع أي اتفاقيات رسمية خلال هذه الزيارة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قدّم قائمة تتضمن "الخطوط الحمراء" لبلاده لنقلها إلى الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، حيث شملت هذه القائمة ملفات نووية وأخرى تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
حقيقة زواج أيمن بهجت قمر سرا بعد انفصاله عن زوجته.. الشاعر يرد
زووم

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي
أخبار مصر

مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ليس بالتقشف وحده.. كيف واجهت مصر وحكومات العالم أزمة النفط الكبرى؟
للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. أبرز الأسباب وخطوات تقديم تظلم
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي