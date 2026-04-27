شهدت الجلسة الثانية من محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، اليوم الاثنين، غياب "محمود" خطيب المجني عليها و"شهد" إحدى أقاربه، رغم صدور قرار سابق باستدعائهما للإدلاء بأقوالهما أمام هيئة المحكمة.

قرار المحكمة السابق

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت خلال الجلسة الماضية استدعاء عدد من الشهود، من بينهم خطيب المجني عليها "محمود"، إلى جانب "شهد"، وذلك للاستماع إلى شهادتهما بشأن ملابسات الواقعة، بناء على طلب دفاع المتهمة وأسرة المجني عليها.

استمرار نظر القضية

وواصلت المحكمة نظر القضية، واستمعت إلى أقوال الشهود الحاضرين، إلى جانب مناقشة ما ورد في تحريات ضباط المباحث وتقرير الطبيب الشرعي.

