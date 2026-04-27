المفوضية الأوروبية: رفع العقوبات عن إيران سابق لأوانه

كتب : وكالات

03:25 م 27/04/2026

المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الوقت لا يزال غير مناسب لرفع العقوبات المفروضة على إيران، مشددة على أن مثل هذا القرار سيكون سابقاً لأوانه في المرحلة الحالية.

وجاءت تصريحاتها خلال اجتماع عقد في برلين لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه البافاري، حيث أوضحت أن العقوبات الأوروبية فُرضت بسبب ما وصفته بقمع إيران لشعبها.

وشددت فون دير لاين على أن أي توجه نحو رفع هذه العقوبات يجب أن يسبقه حدوث تغيير جوهري داخل إيران، معتبرة أن هذا الشرط يمثل أساساً ضرورياً قبل اتخاذ أي خطوة أوروبية في هذا الاتجاه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
زووم

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
علاقات

"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
رغم تمديد الهدنة.. إسرائيل تعلن استئناف الضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان
شئون عربية و دولية

رغم تمديد الهدنة.. إسرائيل تعلن استئناف الضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان

ليس بالتقشف وحده.. كيف واجهت مصر وحكومات العالم أزمة النفط الكبرى؟
للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. أبرز الأسباب وخطوات تقديم تظلم
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي