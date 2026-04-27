المفوضية الأوروبية: رفع العقوبات عن إيران سابق لأوانه

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الوقت لا يزال غير مناسب لرفع العقوبات المفروضة على إيران، مشددة على أن مثل هذا القرار سيكون سابقاً لأوانه في المرحلة الحالية.

وجاءت تصريحاتها خلال اجتماع عقد في برلين لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه البافاري، حيث أوضحت أن العقوبات الأوروبية فُرضت بسبب ما وصفته بقمع إيران لشعبها.

وشددت فون دير لاين على أن أي توجه نحو رفع هذه العقوبات يجب أن يسبقه حدوث تغيير جوهري داخل إيران، معتبرة أن هذا الشرط يمثل أساساً ضرورياً قبل اتخاذ أي خطوة أوروبية في هذا الاتجاه.