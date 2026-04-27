نشرت القوات المسلحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو يتضمن تحذيرًا من الرسائل الاحتيالية المرتبطة بالموقف التجنيدي.

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو، إنه وردت معلومات إلى فرع التحريات العسكرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط برتبة نقيب بإدارة التجنيد والتعبئة، بزعم قدرته على إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بالشباب المقبلين على التجنيد مقابل مبالغ مالية.

ونشرت القوات المسلحة، مقاطع فيديو من شهادات بعض الأشخاص الذين تعرضوا للنصب من خلال هذا الشخص.

وأهابت القوات المسلحة، بعدم الانسياق وراء العناصر المشبوهة التي تدعي الانتماء إلى مؤسسات عسكرية أو رسمية، مطالبة بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جرائم مماثلة.

وفي حالة التعرض لأي محاولات احتيال أو وجود أي استفسارات يرجى التواصل من خلال أرقام إدارة الشرطة العسكرية، أو إدارة التجنيد والتعبئة، أو الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة.

