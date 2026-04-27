تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية - فيديو

كتب : محمد سامي

02:21 م 27/04/2026

نشرت القوات المسلحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو يتضمن تحذيرًا من الرسائل الاحتيالية المرتبطة بالموقف التجنيدي.

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو، إنه وردت معلومات إلى فرع التحريات العسكرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط برتبة نقيب بإدارة التجنيد والتعبئة، بزعم قدرته على إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بالشباب المقبلين على التجنيد مقابل مبالغ مالية.

ونشرت القوات المسلحة، مقاطع فيديو من شهادات بعض الأشخاص الذين تعرضوا للنصب من خلال هذا الشخص.

وأهابت القوات المسلحة، بعدم الانسياق وراء العناصر المشبوهة التي تدعي الانتماء إلى مؤسسات عسكرية أو رسمية، مطالبة بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جرائم مماثلة.

وفي حالة التعرض لأي محاولات احتيال أو وجود أي استفسارات يرجى التواصل من خلال أرقام إدارة الشرطة العسكرية، أو إدارة التجنيد والتعبئة، أو الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة.

اقرأ أيضًا:

السيسي يشارك في جنازة والد رئيس الوزراء بمسجد المشير

القوات المسلحة الموقف التجنيدي إدارة التجنيد والتعبئة المتحدث العسكري

فيديو قد يعجبك



خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
عاصفة رعدية قوية تضرب أمريكا.. مقتل شخصين ونزوح عشرات الأسر في تكساس (صور)
هدية الزمالك وطريق وحيد.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مواجهة بيراميدز؟
عودة تداولات البورصة المصرية بعد عطل مفاجئ
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات