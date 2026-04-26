الدوري الإسباني

أوساسونا

19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

21:45

يوفنتوس

أشرف نصار يكشف لمصراوي حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

كتب- رمضان علي حسن:

02:56 م 26/04/2026 تعديل في 03:13 م

اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي

حسم أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الجدل المثار مؤخرًا حول مستقبل بعض لاعبيه المعارين أو المرشحين للانتقال إلى النادي الأهلي.

وأكد نصار، في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”، أن النادي لم يتلقَّ أي طلب رسمي من الأهلي لعودة اللاعب أحمد رضا عقب نهاية فترة إعارته، موضحًا أن عقد الإعارة يمتد حتى صيف الموسم المقبل، دون وجود أي مخاطبات جديدة حتى الآن.

حقيقة الصفقة التبداية مع الأهلي

وشدد رئيس البنك الأهلي على أن ما تردد بشأن دخول الأهلي في مفاوضات لضم المهاجم أسامة فيصل غير صحيح تمامًا، نافياً وجود أي تحركات رسمية في هذا الملف خلال الفترة الحالية.

كما نفى نصار ما تم تداوله حول وجود صفقة تبادلية تقضي بانتقال أسامة فيصل إلى الأهلي مقابل بيع أحمد رضا نهائيًا للبنك الأهلي، إضافة إلى مقابل مالي، مؤكدًا أن هذه الأنباء “عارية تمامًا من الصحة”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي مفاوضات رسمية تخص لاعبي النادي ستُعلن بشكل واضح وشفاف عبر القنوات الرسمية في حال حدوثها.

أشرف نصار الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري

قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
وفاة أحمد خليفة بطل مسلسل باب الحارة.. تعرف على مسيرته الفنية
صور خلسة وانتهاك خصوصية.. تفاصيل إحالة متهم للمحاكمة في واقعة ريهام عبدالغفور
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
