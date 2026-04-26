أشرف نصار يكشف لمصراوي حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

حسم أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الجدل المثار مؤخرًا حول مستقبل بعض لاعبيه المعارين أو المرشحين للانتقال إلى النادي الأهلي.

وأكد نصار، في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”، أن النادي لم يتلقَّ أي طلب رسمي من الأهلي لعودة اللاعب أحمد رضا عقب نهاية فترة إعارته، موضحًا أن عقد الإعارة يمتد حتى صيف الموسم المقبل، دون وجود أي مخاطبات جديدة حتى الآن.

حقيقة الصفقة التبداية مع الأهلي

وشدد رئيس البنك الأهلي على أن ما تردد بشأن دخول الأهلي في مفاوضات لضم المهاجم أسامة فيصل غير صحيح تمامًا، نافياً وجود أي تحركات رسمية في هذا الملف خلال الفترة الحالية.

كما نفى نصار ما تم تداوله حول وجود صفقة تبادلية تقضي بانتقال أسامة فيصل إلى الأهلي مقابل بيع أحمد رضا نهائيًا للبنك الأهلي، إضافة إلى مقابل مالي، مؤكدًا أن هذه الأنباء “عارية تمامًا من الصحة”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي مفاوضات رسمية تخص لاعبي النادي ستُعلن بشكل واضح وشفاف عبر القنوات الرسمية في حال حدوثها.