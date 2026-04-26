كشف طارق التايب، نجم الهلال السعودي ومنتخب ليبيا السابق، كواليس فشل انتقاله إلى الأهلي قبل نحو 15 عامًا، مؤكدًا أن خلافه مع المدرب مانويل جوزيه كان السبب الرئيسي في تعثر الصفقة.

وأوضح التايب، خلال ظهوره في برنامج "الملعب" عبر قناة المشهد، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى الأهلي في ظل أزمته آنذاك مع النجم الساحلي، مشيرًا إلى أن بعض المقربين من النادي الأحمر تواصلوا معه لبحث إتمام الصفقة.

وأضاف أنه وصل إلى القاهرة وعقد جلسة داخل مقر الأهلي بعد أيام من فوز الفريق على ريال مدريد، بحضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم صلاح السعدني وفاروق الفيشاوي، إلى جانب عدلي القيعي وأحمد شوبير.

أزمة طارق التايب مع الزمالك

وأشار التايب إلى أن الأزمة بدأت عندما طلب منه مانويل جوزيه الخضوع لاختبارات فنية قبل التعاقد، وهو ما اعتبره تقليلًا من تاريخه، قائلًا إنه كان لاعبًا دوليًا منذ عام 1995، وسبق له أن كان من أغلى الصفقات في الدوري التونسي.

وأكد أن هذا الطلب “استفزه”، موضحًا أنه رفض فكرة الاختبار بشكل قاطع، معتبرًا أن التفاوض يجب أن يتم مباشرة مع إدارة النادي دون فرض شروط من المدرب بهذا الشكل.

واختتم التايب تصريحاته بالإشارة إلى أنه انتقل لاحقًا إلى الهلال السعودي، حيث شارك في التدريبات مباشرة دون الخضوع لاختبارات، في ظل ثقة الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو، مؤكدًا أنه انضم بصفقة كبيرة وشارك أساسيًا مع الفريق.