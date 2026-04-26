برسالة مؤثرة.. رحيل الإيطالي فرانشيسكو كيكي مدرب طائرة الزمالك رسميا

أعلن الإيطالي فرانشيسكو كيكي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، رحيله رسميًا عن منصبه، في ظل اتجاه إدارة النادي لتعيين جهاز فني مصري خلال المرحلة المقبلة.

وودّع كيكي القلعة البيضاء برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي، عبّر خلالها عن تقديره الكبير لإدارة النادي وجماهيره، مؤكدًا أنه كان يتطلع للاستمرار وتقديم المزيد، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

وقال المدرب الإيطالي في رسالته: “أود أن أشكر نادي الزمالك على كل ما قدموه لي خلال الشهرين الماضيين، وأخص بالشكر الجماهير التي دعمتني وسألتني عن استمراري. كان قراري هو البقاء، لكن للأسف لم نتمكن من تمديد تعاوننا”.

وحرص كيكي على توجيه الشكر لمسؤولي النادي، وكذلك للاعبين الذين وصفهم بأنهم بذلوا أقصى ما لديهم من جهد من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الزمالك.

وأشاد بتجربته في مصر، مؤكدًا أنه اكتشف بلدًا استثنائيًا وشعبًا يتميز بالكرم والدعم، كما وجه تحية لزملائه في مختلف الألعاب داخل النادي، مشيدًا بروح التعاون بينهم.

كما خصّ جهازه المعاون برسالة مؤثرة، مؤكدًا أنهم كانوا بمثابة “عائلة حقيقية”، وهو ما سيظل عالقًا في ذاكرته.

واختتم كيكي رسالته بتوجيه كلمة لجماهير الزمالك، دعاهم خلالها إلى الاستمرار في دعم فرق النادي في جميع الألعاب، مؤكدًا فخره بتلك التجربة، ومشيرًا إلى إمكانية اللقاء مجددًا في المستقبل.

وجاء رحيل المدرب الإيطالي، برفقة جهازه المعاون بقيادة محمد رفعت، بعد فترة قصيرة شهدت تفاعلًا إيجابيًا مع جماهير النادي، رغم قصر مدة توليه المسؤولية.