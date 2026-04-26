الدوري الإسباني

أوساسونا

19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

21:45

يوفنتوس

برسالة مؤثرة.. رحيل الإيطالي فرانشيسكو كيكي مدرب طائرة الزمالك رسميا

كتب : محمد خيري

11:45 ص 26/04/2026

فرانشيسكو كاديدو كيكي

أعلن الإيطالي فرانشيسكو كيكي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، رحيله رسميًا عن منصبه، في ظل اتجاه إدارة النادي لتعيين جهاز فني مصري خلال المرحلة المقبلة.

وودّع كيكي القلعة البيضاء برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي، عبّر خلالها عن تقديره الكبير لإدارة النادي وجماهيره، مؤكدًا أنه كان يتطلع للاستمرار وتقديم المزيد، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

وقال المدرب الإيطالي في رسالته: “أود أن أشكر نادي الزمالك على كل ما قدموه لي خلال الشهرين الماضيين، وأخص بالشكر الجماهير التي دعمتني وسألتني عن استمراري. كان قراري هو البقاء، لكن للأسف لم نتمكن من تمديد تعاوننا”.

رحيل مدرب طائرة الزمالك

وحرص كيكي على توجيه الشكر لمسؤولي النادي، وكذلك للاعبين الذين وصفهم بأنهم بذلوا أقصى ما لديهم من جهد من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الزمالك.

وأشاد بتجربته في مصر، مؤكدًا أنه اكتشف بلدًا استثنائيًا وشعبًا يتميز بالكرم والدعم، كما وجه تحية لزملائه في مختلف الألعاب داخل النادي، مشيدًا بروح التعاون بينهم.

كما خصّ جهازه المعاون برسالة مؤثرة، مؤكدًا أنهم كانوا بمثابة “عائلة حقيقية”، وهو ما سيظل عالقًا في ذاكرته.

واختتم كيكي رسالته بتوجيه كلمة لجماهير الزمالك، دعاهم خلالها إلى الاستمرار في دعم فرق النادي في جميع الألعاب، مؤكدًا فخره بتلك التجربة، ومشيرًا إلى إمكانية اللقاء مجددًا في المستقبل.

وجاء رحيل المدرب الإيطالي، برفقة جهازه المعاون بقيادة محمد رفعت، بعد فترة قصيرة شهدت تفاعلًا إيجابيًا مع جماهير النادي، رغم قصر مدة توليه المسؤولية.

الزمالك فرانشيسكو كيكي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل
اقتصاد

رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدارس

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
تنسيق تركي أمريكي مكثف حول المفاوضات الجارية مع إيران
شئون عربية و دولية

تنسيق تركي أمريكي مكثف حول المفاوضات الجارية مع إيران
طرح كراسة الشروط غدًا.. مناقصتان للأمن والنظافة بمحطات الأتوبيس الترددي BRT
أخبار مصر

طرح كراسة الشروط غدًا.. مناقصتان للأمن والنظافة بمحطات الأتوبيس الترددي BRT
إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة