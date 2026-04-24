مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 2
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

0 0
22:00

ريال مدريد

"بعد هدف أحمد ريان".. ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الحالي 2025-2026

كتب : يوسف محمد

07:30 م 24/04/2026 تعديل في 07:39 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد ياسر ريان (3)
  • عرض 10 صورة
    أحمد ياسر ريان (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد ياسر ريان (2)
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه (6)
  • عرض 10 صورة
    إصابة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه من مباراة البنك الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل أحمد ياسر ريان لاعب فريق البنك الأهلي تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما نجح في تسجيل هدف في مرمى فريق زد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري.

وحقق فريق البنك الأهلي الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبهدف أحمد ريان في مرمى زد اليوم، رفع عدد أهدافه في المسابقة تى الآن إلى 9 أهداف، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بالتساوي مع محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- محمود تريزيجيه، الأهلي، 9 أهداف

2- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 9 أهداف

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف

4- عدي الدباغ، الزمالك، 8 أهداف

5- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 7 أهداف.

أرقام أحمد ياسر ريان مع البنك الأهلي هذا الموسم

وشارك صاحب الـ28 عاما رفقة فريق البنك الأهلي خلال الموسم الحالي، في 28 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 11 هدفا وقديم 3 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس

يويفا يصدر عقوبته النهائية بشأن عنصرية نجم بنفيكا ضد فينيسيوس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري أحمد ياسر ريان النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
مسرح و تليفزيون

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
رياضة محلية

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال
أخبار مصر

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

