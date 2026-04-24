ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على المتهم بقتل والده ضربًا باستخدام "شومة" على رأسه، أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر، في واقعة مأساوية هزّت قرية بني برزة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

بلاغ بالعثور على جثة

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بالعثور على جثة مُسن ملقاة في الشارع العام أثناء توجهه إلى صلاة الفجر، ما أثار حالة من الذهول بين الأهالي.

شبهة جنائية وراء الواقعة

وبعد تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات، تبين وجود شبهة جنائية في الحادث، حيث تعرض المجني عليه للاعتداء بالضرب باستخدام “شومة” في الطريق العام.

مفاجأة صادمة.. الابن هو المتهم

كشفت التحريات أن المتهم هو نجل المجني عليه، وأن الدافع وراء الجريمة يعود إلى خلافات أسرية ورفض الأب زواج نجله من فتاة داخل القرية، ما تسبب في تصاعد الخلاف وانتهى بالجريمة.

ضبط المتهم والتحقيقات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة الإجراءات القانونية، فيما كُلفت وحدة المباحث بمواصلة التحريات لكشف كافة الملابسات.