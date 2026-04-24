هشم رأسه بـ"الشومة".. ضبط المتهم بقتل والده وقت صلاة الفجر بقنا

كتب : مختار صالح

08:57 م 24/04/2026

ضبط شاب متهم بقتل والده بـ''الشومة''

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على المتهم بقتل والده ضربًا باستخدام "شومة" على رأسه، أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر، في واقعة مأساوية هزّت قرية بني برزة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

بلاغ بالعثور على جثة

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بالعثور على جثة مُسن ملقاة في الشارع العام أثناء توجهه إلى صلاة الفجر، ما أثار حالة من الذهول بين الأهالي.

شبهة جنائية وراء الواقعة

وبعد تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات، تبين وجود شبهة جنائية في الحادث، حيث تعرض المجني عليه للاعتداء بالضرب باستخدام “شومة” في الطريق العام.

مفاجأة صادمة.. الابن هو المتهم

كشفت التحريات أن المتهم هو نجل المجني عليه، وأن الدافع وراء الجريمة يعود إلى خلافات أسرية ورفض الأب زواج نجله من فتاة داخل القرية، ما تسبب في تصاعد الخلاف وانتهى بالجريمة.

ضبط المتهم والتحقيقات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة الإجراءات القانونية، فيما كُلفت وحدة المباحث بمواصلة التحريات لكشف كافة الملابسات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركه للدولة.. تعرف على التفاصيل
زووم

إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركه للدولة.. تعرف على التفاصيل
أحمد كريمة عن "نظام الطيبات": التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله
أخبار مصر

أحمد كريمة عن "نظام الطيبات": التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله
ترفض القيود.. 3 أبراج تفشل في تحمل الالتزام بالعلاقات والعمل
علاقات

ترفض القيود.. 3 أبراج تفشل في تحمل الالتزام بالعلاقات والعمل
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا