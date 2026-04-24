الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 2
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 1
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

0 1
22:00

ريال مدريد

الأهلي يختتم مبارياته في الدوري المصري لكرة اليد بالفوز على الزمالك

كتب : يوسف محمد

09:07 م 24/04/2026
تمكن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك اليوم، بنتيجة 31 - 22 في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري.

وسيطر المارد الأحمر على اللقاء منذ بدايته، حيث نجح في حسم الشوط الأول لصالح بنتيجة 16-13، قبل أن يحسم نتيجة اللقاء لصالحه 31-22 ويفوز باللقاء.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك اليوم، في بطولة الدوري المصري لكرة اليد، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة اليد

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة اليد.

وتوج المارد الأحمر بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري لكرة اليد، ليحصد اللقب للمرة الـ27 في تاريخه.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد حسم التتويج باللقب منذ الفوز على سبورتنج في الجولة، مما يعني أن مباراة اليوم كانت تحصيل حاصل بين الفريقين.

بالصور- محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح بنصر النوبة
