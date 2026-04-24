نيويورك تايمز: عراقجي توجه إلى باكستان حاملا "ردا مكتوبا" على مقترح ترامب

كتب : وكالات

08:27 م 24/04/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى باكستان في جولة جديدة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن يتوجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، توجه إلى إسلام آباد يوم الجمعة حاملاً ردًا مكتوبًا على مقترح أمريكي لاتفاق سلام، وذلك وفقًا لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى مطلعين على التفاصيل.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية الموضوع للصحيفة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يلتقي عراقجي بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان لمواصلة المفاوضات.
وعلى الرغم من أن إيران أعلنت علنًا أنها لن تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة قبل إنهاء الحصار الأمريكي، فإن مسؤولين إيرانيين كانوا يتبادلون الرسائل بشكل غير معلن مع باكستان وينخرطون في جهود دبلوماسية لاستئناف المحادثات، بحسب المسؤولين.

توجه كوشنر وويتكوف إلى باكستان

ونقلت شبكة سي إن إن، الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس يعتزم إرسال المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وأكد المسؤولون في إدارة ترامب، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لا يخطط حاليا لحضور المحادثات في إسلام آباد، لعدم مشاركة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

فيديو قد يعجبك



من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
رياضة محلية

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
مسرح و تليفزيون

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
حوادث وقضايا

10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة والدها
زووم

أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة والدها

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا