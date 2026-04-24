ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 61.39 جنيه للشراء، بزيادة 38 قرشًا، و61.62 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

بنك مصر: 61.41 جنيه للشراء، بزيادة 41 قرشًا، و61.63 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.39 جنيه للشراء، بزيادة 39 قرشًا، و61.62 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.4 جنيه للشراء، بزيادة 40 قرشًا، و61.63 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.38 جنيه للشراء، بزيادة 48 قرشًا، و61.62 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.