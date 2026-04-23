يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تغيير الساعة وفق التوقيت الصيفي 2026 مع اقتراب موعد تطبيق النظام في مصر، والذي يتطلب تقديم الساعة 60 دقيقة.

ويهدف التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة، ما يجعل ضبط الساعة أمرًا ضروريًا لتجنب أي ارتباك في المواعيد.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر الجمعة 24 أبريل 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظام التوقيت الصيفي سنويًا.

وينص القانون على بدء العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ليستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

هل يتم تغيير الساعة تلقائيًا؟

في أغلب الهواتف الذكية يتم تغيير الساعة تلقائيًا إلى التوقيت الصيفي 2026، بشرط تفعيل خاصية التحديث التلقائي للوقت مع الاتصال بالإنترنت، لكن في بعض الحالات قد لا يتم التحديث تلقائيًا، ما يستدعي التدخل اليدوي لضبط الوقت بشكل صحيح.

طريقة تغيير الساعة على أجهزة أندرويد

لتغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي على هواتف أندرويد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى إعدادات الهاتف

- اختيار "النظام" أو "الإعدادات الإضافية"

- الضغط على "التاريخ والوقت"

- تفعيل خيار "الوقت التلقائي"

وفي حال عدم التحديث تلقائيًا، يمكن إيقاف الخاصية وضبط الساعة يدويًا بتقديمها 60 دقيقة.

طريقة تغيير الساعة على أجهزة آيفون

يمكن لمستخدمي آيفون ضبط الساعة بسهولة عبر:

- الدخول إلى "الإعدادات"

- اختيار "عام"

- الضغط على "التاريخ والوقت"

- تفعيل "التعيين تلقائيًا"

وفي حال عدم التحديث، يمكن تعديل الوقت يدويًا بتقديم الساعة 60 دقيقة.

مواعيد مرتبطة بتغيير الساعة

يتزامن تطبيق التوقيت الصيفي مع تغيير مواعيد يومية مهمة مثل مواعيد الصلاة، إلى جانب تحديثات في الجداول اليومية للمواطنين.

كما يترقب المواطنون لحظة بدء تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر مع تقديم الساعة 60 دقيقة.

طريقة الضبط اليدوي عند عدم التحديث

في حال عدم تغيير الساعة تلقائيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت

- إيقاف التحديث التلقائي

- تقديم الساعة 60 دقيقة

- حفظ الإعدادات وإعادة تشغيل الهاتف

آلية تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي عند منتصف ليل الجمعة 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتصبح 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل.

ويستمر العمل بالنظام حتى نهاية أكتوبر، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة مرة أخرى.

