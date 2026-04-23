كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تعرض مدافع الفريق أسامة جلال لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مواجهة الزمالك بالدوري المصري الممتاز.



تفاصيل إصابة أسامة جلال

وغادر أسامة جلال أرض الملعب متأثراً بالإصابة خلال أحداث الشوط الأول، ليشارك بدلاً منه المدافع محمود مرعي.



وأوضح المنيري أن اللاعب سيخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية والأشعة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة وفترة الغياب المتوقعة.



تفاصيل إصابة قطة



وفي سياق متصل، تعرض لاعب وسط بيراميدز أحمد عاطف قطة لإصابة قوية خلال المباراة ذاتها استدعت نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.



وجاءت إصابة قطة بعد تدخل قوي واصطدام عنيف مع زميله في الفريق فيستون ماييلي أثناء إحدى الكرات المشتركة، ما دفع الجهاز الطبي لاتخاذ قرار بخروجه من الملعب كإجراء احترازي مع الدفع بـ يوسف أوباما بدلاً منه.



وقرر الطاقم الطبي نقل اللاعب مباشرة عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات اللازمة والأشعة الطبية.

