مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

1 1
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

1 0
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

0 2
20:00

الأهلي

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة الثنائي أسامة جلال وقطة أمام الزمالك

كتب : نهي خورشيد

09:32 م 23/04/2026 تعديل في 09:44 م

إصابة قطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تعرض مدافع الفريق أسامة جلال لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مواجهة الزمالك بالدوري المصري الممتاز.


تفاصيل إصابة أسامة جلال

وغادر أسامة جلال أرض الملعب متأثراً بالإصابة خلال أحداث الشوط الأول، ليشارك بدلاً منه المدافع محمود مرعي.


وأوضح المنيري أن اللاعب سيخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية والأشعة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة وفترة الغياب المتوقعة.


تفاصيل إصابة قطة


وفي سياق متصل، تعرض لاعب وسط بيراميدز أحمد عاطف قطة لإصابة قوية خلال المباراة ذاتها استدعت نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.


وجاءت إصابة قطة بعد تدخل قوي واصطدام عنيف مع زميله في الفريق فيستون ماييلي أثناء إحدى الكرات المشتركة، ما دفع الجهاز الطبي لاتخاذ قرار بخروجه من الملعب كإجراء احترازي مع الدفع بـ يوسف أوباما بدلاً منه.


وقرر الطاقم الطبي نقل اللاعب مباشرة عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات اللازمة والأشعة الطبية.

بيراميدز أسامة جلال قطة الزمالك الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

