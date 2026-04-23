تتوالى التقارير الإعلامية التي تكشف عن أزمة سياسية حادة تضرب أعلى المستويات القيادية في إيران، وسط مزاعم بشأن استقالة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إثر صراعات داخلية.

وزعمت القناة 12 العبرية نقلا عن تقديرات مصادر، أن هذه الأزمة تُعد الأخطر التي تشهدها إيران منذ سنوات عديدة، حيث تسبب صراع داخلي على السلطة في شل قدرة الحكومة تماما على اتخاذ القرارات المصيرية.

دوافع استقالة قاليباف من مناصبه

ويقف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في قلب هذه الأزمة السياسية، فقد تولى طوال الفترة الماضية مهام تنسيق المحادثات الهادئة بين إيران وأمريكا، إلى جانب إدارته للمفاوضات المعقدة في باكستان.

ورغم ذلك، أعلن رسميا انسحابه من هذه الملفات وتقديم استقالته من تلك المناصب، وفقا ادّعاء القناة العبرية.

وبحسب المصادر، يرجع السبب وراء استقالته إلى رفضه التام للتدخل المتزايد من قبل جنرالات الحرس الثوري، والذين يضمون شخصيات بارزة مثل أحمد وحيدي وعبد اللهيان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هؤلاء الجنرالات يتدخلون بشكل مستمر في عمليات صنع القرار، مما أدى إلى حرمان رئيس البرلمان من هامش المناورة اللازم لإدارة مسار مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا.

المبادرة القطرية وتداعيات استقالة قاليباف

وكان الحدث الذي أدى إلى الانفجار الأخير، هو فشل مقترح قطري يهدف إلى وضع آلية لتنظيم الملاحة البحرية.

وتضمن العرض القطري صفقة متكافئة تقضي بأن يسمح الأمريكيون بمرور 20 سفينة بحرية من الموانئ الإيرانية، بينما تلتزم إيران بالسماح بمرور 20 سفينة تابعة لدول الخليج عبر مضيق هرمز بأمان.

وأوضحت القناة العبرية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي كان حليفا لـ قاليباف هو من أحبط المقترح، منحازا بشكل غير متوقع إلى الخط المتشدد الذي يتبناه الحرس الثوري، مما أسفر عن إفشال المبادرة بالكامل.