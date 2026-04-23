أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، متابعته لما أُثير مؤخرًا من نقاشات وتفاعلات على الساحة الرياضية، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز الثقة بين مختلف أطرافها، في ظل المرحلة الراهنة التي تتطلب مزيدًا من التكاتف.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

وأعرب الاتحاد عن تقديره للدور الوطني والرياضي الذي يقوم به الأهلي، باعتباره أحد أبرز أركان الكرة المصرية وصاحب تاريخ طويل من الإسهامات على المستويين المحلي والدولي.

كما جدد الاتحاد تأكيده على احترام جميع الأندية المصرية دون استثناء، وحرصه على ترسيخ مبادئ العدالة والحياد والشفافية في إدارة مسابقات كرة القدم، وعلى رأسها منظومة التحكيم.

وأشار البيان إلى أن ما أُثير مؤخرًا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) يعكس أهمية تطوير منظومة العمل ورفع مستوى الشفافية، مؤكدًا أن هذا الملف يخضع حاليًا للدراسة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف وضع إطار تنظيمي يحقق التوازن بين متطلبات الشفافية والالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف الاتحاد أنه يرحب باستقبال ممثلي الأندية كافة، مؤكدًا أن مقر الاتحاد يظل بيتًا جامعًا لكل عناصر اللعبة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التعاون داخل منظومة كرة القدم المصرية.

وشدد البيان على أهمية الالتزام بلوائح فيفا التي تدعم استقلالية اللجان القضائية والفنية، ومنحها الصلاحيات الكاملة لضمان تحقيق العدالة في جميع الشكاوى المقدمة.

واختتم الاتحاد بيانه بدعوة جميع عناصر المنظومة الكروية من أندية ولاعبين وأجهزة فنية وجماهير وإعلام إلى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل دعم منتخب مصر خلال مشاركته المقبلة في كأس العالم 2026، ورفع اسم الكرة المصرية عاليًا.