الخطيب والأهلي.. لماذا منع الأعلى للإعلام ظهور هاني حتحوت؟

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ظهور هاني حتحوت مقدم برنامج "مودرن سبورت"، لمدة 3 أسابيع، بسبب مخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس، وإلزام قناة مودرن إم تي أي، بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

سبب إيقاف هاني حتحوت

جاء إيقاف هاني حتحوت، بعد شكوى النادي الأهلي للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة مودرن إم تي أي، اتهمته بنشر أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب خلال برنامج "مودرن سبورت".

كان هاني حتحوت قال في برنامجه، قبل 4 أيام، إن الخطيب يشعر بالغضب بسبب تهميشه في قرارات المجلس، خاصة مع نقل الإشراف على الكرة للثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ.

ونفى الأهلي في بيانه الذي نُشر يوم 20 أبريل الحالي، وقال النادي: "مقدم البرنامج تناول ادعاءات كاذبة عن غضب رئيس الأهلي ومقاطعته للنادي بسبب تهميش دوره.. وهو كلام يخالف الحقيقة، ويهدف إلى الفتنة وزعزعة استقرار النادي".

وفي نفس اليوم، أعلنت نقابة الإعلاميين، مثول حتحوت أمام لجنة التحقيق بالنقابة، فيما يخص الذي نشر في الحلقة التي أذيعت بتاريخ الثامن عشر من أبريل الجاري، والتي تناول فيها مقدم البرنامج ما دار داخل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، دون التصريح بالمصدر الذي نقل عنه مقدم البرنامج هذه المعلومات.

وأشار بيان النقابة إلى أن حتحوت أوضحت أن مصدره هو أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين حضروا الاجتماع.

ناصر ماهر يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك