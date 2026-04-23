الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

القوة الضاربة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

كتب : محمد خيري

11:00 ص 23/04/2026

نادي الزمالك

استقر معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة وإثارة المواجهة بين الطرفين.

وقرر معتمد جمال الإبقاء على نفس التشكيل الذي خاض به المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، دون إجراء تعديلات.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني على ثلاثي هجومي مكوّن من خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ، لقيادة هجوم الفريق في هذه المواجهة الحاسمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، عدي الدباغ

الزمالك بيراميدز الدوري المصري

تامر حسني يطرح ريمكس "هو سابني" بالتعاون مع فرينش مونتانا
زووم

تامر حسني يطرح ريمكس "هو سابني" بالتعاون مع فرينش مونتانا
تخفيف عقوبة السائحِ الكويتي في حادث كوبري أكتوبر للحبسِ سنة بدلا من 3 سنوات
حوادث وقضايا

تخفيف عقوبة السائحِ الكويتي في حادث كوبري أكتوبر للحبسِ سنة بدلا من 3 سنوات
إبراهيم عادل يتوقع بطل الدوري.. ويكشف الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك
رياضة محلية

إبراهيم عادل يتوقع بطل الدوري.. ويكشف الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك
بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس
أخبار مصر

بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان

