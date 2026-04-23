استقر معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة وإثارة المواجهة بين الطرفين.

وقرر معتمد جمال الإبقاء على نفس التشكيل الذي خاض به المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، دون إجراء تعديلات.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني على ثلاثي هجومي مكوّن من خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ، لقيادة هجوم الفريق في هذه المواجهة الحاسمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، عدي الدباغ