أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طلب انتهاء مسابقة الدوري يوم 15 مايو المقبل، مشيرًا إلى رغبته في عدم خوض أي مباريات ودية في القاهرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة، لتجنب تعرض اللاعبين للإصابات.

وأوضح سويلم في تصريحات عبر قناة أون سبورت أن حسام حسن متمسك بانطلاق معسكر المنتخب يوم 16 مايو، وأن هناك حرصًا على إنهاء الموسم المحلي في الموعد المحدد، حتى يتمكن المنتخب من بدء استعداداته بشكل مبكر.

مباريات الزمالك ونهائي الكونفيدرالية

وأشار إلى أنه وارد أن يخوض الزمالك مباراة بين مواجهتي نهائي الكونفيدرالية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النادي لم يتقدم بطلب لتأجيل مواجهة سموحة المقرر لها يوم 5 مايو.

نظام الدوري الموسم المقبل

واختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن نظام الدوري في الموسم المقبل سيستمر بنفس الشكل الحالي بمشاركة 20 فريقًا، موضحًا أن عقد حسام حسن وإبراهيم انتهى في فبراير الماضي ويعملان حاليًا بدون عقد رسمي.