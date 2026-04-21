والد زيزو: لجنة شؤون اللاعبين حكمت لصالح نجلي والقرار في "الدرج"

كتب : هند عواد

11:47 م 21/04/2026 تعديل في 22/04/2026

زيزو ووالده

تحدث مصطفى والد أحمد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمة نجله مع فريقه السابق الزمالك، مشيرا إلى أن لجنة شؤون اللاعبين حكمت لصالح نجله.

رحل زيزو عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع الفريق، قبل أن ينضم للغريم التقليدي الأهلي، في صفقة انتقال حر.
وتقدم الزمالك بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد زيزو، بسبب انقطاعه عن التدريبات والمباريات، قبل رحيله عن الأبيض، بينما تقدم اللاعب بشكوى للحصول على مستحقاته المتأخرة.

قال والد زيزو في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "لجنة شؤون اللاعبين حكمت لصالح نجلي في أزمته مع الزمالك، والقرار في "الدرج"، أتعجب من تأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين لصالح نجلي في أزمته مع الزمالك يوم 1 نوفمبر 2025".
وأضاف: "لجنة شؤون اللاعبين عقدت جلسة استماع لزيزو يوم 22 سبتمبر 2025، وبعدها منحت الزمالك مهلة للرد، وأصدرت القرار يوم 1 نوفمبر، لكنه في "الدرج"، واتحاد الكرة لم يكشف عنه حتى الآن".
واختتم: "يتردد أن التشكيل الجديد للجنة شؤون اللاعبين فتح ملف زيزو من جديد، وردي عليهم: "ما الجديد الذي سيتم في هذه القضية؟ الزمالك لم يقدم أي مستندات تؤكد صحة موقفه، ولن نصمت في حالة عدم صدور القرار، وننتظره، وسنصعد دوليًا في حالة عدم الحكم لصالحنا".

حرب إيران.. لماذا قرر ترامب تمديد وقف إطلاق النار؟
ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
بإطلالة جريئة وغريبة.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)
خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
