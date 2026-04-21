تحدث مصطفى والد أحمد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمة نجله مع فريقه السابق الزمالك، مشيرا إلى أن لجنة شؤون اللاعبين حكمت لصالح نجله.

أزمة زيزو والزمالك

رحل زيزو عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع الفريق، قبل أن ينضم للغريم التقليدي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

وتقدم الزمالك بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد زيزو، بسبب انقطاعه عن التدريبات والمباريات، قبل رحيله عن الأبيض، بينما تقدم اللاعب بشكوى للحصول على مستحقاته المتأخرة.

والد زيزو يتحدث عن أزمته مع الزمالك

قال والد زيزو في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "لجنة شؤون اللاعبين حكمت لصالح نجلي في أزمته مع الزمالك، والقرار في "الدرج"، أتعجب من تأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين لصالح نجلي في أزمته مع الزمالك يوم 1 نوفمبر 2025".

وأضاف: "لجنة شؤون اللاعبين عقدت جلسة استماع لزيزو يوم 22 سبتمبر 2025، وبعدها منحت الزمالك مهلة للرد، وأصدرت القرار يوم 1 نوفمبر، لكنه في "الدرج"، واتحاد الكرة لم يكشف عنه حتى الآن".

واختتم: "يتردد أن التشكيل الجديد للجنة شؤون اللاعبين فتح ملف زيزو من جديد، وردي عليهم: "ما الجديد الذي سيتم في هذه القضية؟ الزمالك لم يقدم أي مستندات تؤكد صحة موقفه، ولن نصمت في حالة عدم صدور القرار، وننتظره، وسنصعد دوليًا في حالة عدم الحكم لصالحنا".

اقرأ أيضًا:

الزمالك يوضح حقيقة طلب إقامة ذهاب نهائي الكونفدرالية دون جمهور



لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب



